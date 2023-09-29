Родители учеников готовятся к открытию 44-й школы после капремонта

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
До сдачи образовательного учреждения остаются считанные дни и скоро все ребята продолжат обучение в родной школе.
В настоящее время все серьезные работы завершены. Строители дорабатывают последние детали, а в аудиториях уже расставляется мебель. Сотрудники клининговой компании чистят классные комнаты, чтобы они предстали перед школьниками не только в новом свете, но и в безупречной чистоте. Мама четвероклассника Артема Анна Чернобаева, член родительского актива обучающихся увиденным осталась довольна.
— С нетерпением ждем открытия школы. Мы посмотрели какой сделали ремонт, нам очень нравится. Школа как новая, — говорит мама четвероклассника.
Своими эмоциями делится другой родитель — Владимир Шелеско. Он рад, что его сын Аким будет учиться в обновленном, современном учебном заведении рядом с домом.
— Даже и не скажешь, что это капремонт. Считайте, нам подарили новую школу. Выглядит и снаружи, и внутри просто великолепно, — делится Владимир.
Чтобы не разрывать учебный процесс, первую четверть дети завершат в тех школах, куда их временно перевели на период капремонта. А уже 7 ноября, с началом второй четверти, ученики начнут осваиваться в обновленной школе.
У Виктории Устиновой на время капитального ремонта школы №44, ребенок ходит в 111. Но ей очень хочется, чтобы обновленная родная школа поскорее открылась.
— Все очень красиво, нам все очень нравится. Сейчас пока учимся в 111-й школе и с нетерпением ожидаем открытия своей, — поясняет мама ученика.
На период ремонта городское Управление образования организовало обучение детей в школах №18, 111 и 109. Учитывая территориальную отдаленность данных учебных заведений от места жительства, всех школьников с 1 по 11 класс на занятия возят на школьных автобусах за счет муниципалитета.
Директор по строительству подрядной организации ООО «Альянс-Контракт» Хачатур Хантимерян сообщил, что ремонт школы завершен на 99 процентов.
— Строительная готовность объекта составляет 99%. Сейчас ведутся работы по пуско-наладке инженерных систем, завершается озеленение, установка малых архитектурных форм, параллельно уже на этажах ведется уборка классов, кабинетов перед встречей учеников. Работы осложнялись тем, что нам необходимо было укреплять грунты, закреплять оконные и дверные проемы. Также заменили все аварийные перегородки. В течение двух недель планируем передать объект образовательному учреждению, — проинформировал Хачатур Хантимерян.
После строительных работ начнется оформление необходимых документов для ввода школы №44 в эксплуатацию. Как отметила начальник Управления образования города Виктория Чернышова, после этого, дети зайдут в обновленную школу.
— Необходимо будет получить разрешение Роспотребнадзора, оформить лицензию. И после этого дети зайдут в это обновленное учебное заведение. Вы видите, как замечательно оснащена школа, уже расставлены парты, оборудование, в том числе интерактивное, — прокомментировала Виктория Чернышова.
Напомним, вопрос завершения капремонта школы №44 находится на ежедневном контроле Администрации города. На темп работы повлияло несколько факторов, в том числе и необходимость усиления металлическими обоймами простенков, колонн и дверных проемов, а также замена потерявших несущую способность кирпичных перегородок. Это не только увеличило сроки сдачи объекта, но и потребовало корректировки проектно-сметной документации.
— Мы видим, что сейчас работы вышли на финишную прямую. Представители МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» постоянно осуществляют комиссионные выезды на объект. Муниципальный заказчик регулярно проводит с подрядной организацией совещания, — рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» Виктор Волобуев.