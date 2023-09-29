Родители учеников готовятся к открытию 44-й школы после капремонта

В настоящее время все серьезные работы завершены. Строители дорабатывают последние детали, а в аудиториях уже расставляется мебель. Сотрудники клининговой компании чистят классные комнаты, чтобы они предстали перед школьниками не только в новом свете, но и в безупречной чистоте. Мама четвероклассника Артема Анна Чернобаева, член родительского актива обучающихся увиденным осталась довольна.