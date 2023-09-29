Ростовчанка победила на всероссийских соревнованиях по велоспорту

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Соревнования состоялись в донской столице в начале сентябре. В них приняли участие порядка 200 велогонщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Свердловской, Тульской, Воронежской, Иркутской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея и Крым. Программа соревнований включала в себя гит с ходу на 1000 м, спринт, командную, парную и индивидуальную гонки преследования на 2 км.
Воспитанница отделения спортивной школы олимпийского резерва №19 в Суворовском Анастасия Першина стала первой в спринте среди девушек в возрастной категории 15-16 лет. Как рассказала чемпионка, велоспортом она стала заниматься три года назад, и уже через полгода начала занимать призовые места. По словам Анастасии во многом в достижении успеха ей помогла велобеговая трасса, которая расположена в Суворовском.
— Эта трасса для горного велосипеда, я же специализируюсь на трековых и шоссейных гонках, рассказывает спортсменка. Но здесь как раз воплотился лозунг известного полководца «тяжело в учении — легко в бою». Дело в том, что трасса в Суворовском очень неровная, с заметным перепадом высот. Но именно она дала мне выносливость, силу и терпение, необходимые для победы, — пояснила Анастасия.
В ближайших планах чемпионки — участие в этапах зимнего чемпионата в Москве и Санкт-Петербурге. О дальнейшей перспективе чемпионка пока не загадывает, но можно предположить, что ее ждет блестящее спортивное будущее.