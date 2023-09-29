Ростовчанка победила на всероссийских соревнованиях по велоспорту

— Эта трасса для горного велосипеда, я же специализируюсь на трековых и шоссейных гонках, рассказывает спортсменка. Но здесь как раз воплотился лозунг известного полководца «тяжело в учении — легко в бою». Дело в том, что трасса в Суворовском очень неровная, с заметным перепадом высот. Но именно она дала мне выносливость, силу и терпение, необходимые для победы, — пояснила Анастасия.