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Published Сегодня, 17:27

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Updated Сегодня, 17:29

В этом году "бабье лето" ожидается в Ростовской области позже обычного

Синоптик Назарова рассказала, когда «бабье лето» придет в Ростовскую область

29 сентября 2023, 17:27
Фото: 1MI
В этом году "бабье лето" ожидается в Ростовской области позже обычного
В этом году «бабье лето» ожидается в Ростовской области позже обычного, заявила синоптик Елена Назарова.

Руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова заявила, что «бабье лето» в регионе наступит позже обычного. В климатической зоне Ростовской области обычно такая погода приходится на середину осени, после первых октябрьских холодов.

Однако в этом году начала октября будет теплым, заморозков не ожидается. Поэтому «бабье лето» сдвинется ближе к ноябрю.

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«В первой половине октября заморозков на Дону не ожидается, а значит „бабье лето“ в ближайшее время не наступит», — заключила Назарова в интервью «Дон 24».

Напомним, октябрь в Ростовской области начнется с аномального тепла в 27 градусов.

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