Синоптик Назарова рассказала, когда «бабье лето» придет в Ростовскую область

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова заявила, что «бабье лето» в регионе наступит позже обычного. В климатической зоне Ростовской области обычно такая погода приходится на середину осени, после первых октябрьских холодов.
Однако в этом году начала октября будет теплым, заморозков не ожидается. Поэтому «бабье лето» сдвинется ближе к ноябрю.
«В первой половине октября заморозков на Дону не ожидается, а значит „бабье лето“ в ближайшее время не наступит», — заключила Назарова в интервью «Дон 24».
Напомним, октябрь в Ростовской области начнется с аномального тепла в 27 градусов.