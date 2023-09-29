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Published Сегодня, 11:03

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Сирены зазвучат по всему Ростову-на-Дону 4 октября

Сирены зазвучат по всему Ростову-на-Дону 4 октября

29 сентября 2023, 11:03
Фото: 12.mchs.gov.ru
Сирены зазвучат по всему Ростову-на-Дону 4 октября
В Ростове-на-Дону проведут проверку системы оповещения населения, сообщили в городской администрации.

В рамках специального тренировочного мероприятия, которое состоится 4 октября 2023 года, планируется провести проверку готовности автоматизированной системы оповещения населения. Для этого задействуют электросирены, а также передадут информацию по радио и телевидению.

Жителей Ростовской области предупредили о работе экстренных сирен 4 октября
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В администрации предупредили, что при срабатывании сирен необходимо включить телевизор или радио, после чего прослушать учебное сообщение. Местных жителей призвали быть внимательными к таким сигналам.

Тренировка пройдет в период с 10.30 до 11.00 мск.

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