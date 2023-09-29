Сирены зазвучат по всему Ростову-на-Дону 4 октября

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В рамках специального тренировочного мероприятия, которое состоится 4 октября 2023 года, планируется провести проверку готовности автоматизированной системы оповещения населения. Для этого задействуют электросирены, а также передадут информацию по радио и телевидению.
В администрации предупредили, что при срабатывании сирен необходимо включить телевизор или радио, после чего прослушать учебное сообщение. Местных жителей призвали быть внимательными к таким сигналам.
Тренировка пройдет в период с 10.30 до 11.00 мск.
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