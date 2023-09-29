Спасателям пришлось распилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
В ночь на 28 сентября ДТП произошло в Ростове на улице Нансена, 17А. Там грузовик влетел в пассажирский поезд. Водитель большегруза проигнорировал запрещающий сигнал светофора и надеялся проскочить перед составом.
Во время ликвидации последствий происшествия спасателям пришлось распилить фуру, чтобы освободить проезд для состава. К этому времени из-за блокировки переезда образовалась километровая пробка.
Спасатели отпилили заднюю часть кузова фуры и освободили движение на участке.
Напомним, RostovGazeta подробно рассказывала об этом ДТП. Пострадавших и погибших в нем чудом удалось избежать.