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Спасателям пришлось пилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове

Спасателям пришлось распилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове

29 сентября 2023, 06:10
Фото: Управление по делам ГО и ЧС Ростова
Спасателям пришлось пилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове
Спасатели вынуждены были распиливать грузовик, врезавшийся в пассажирский поезд в Ростове, рассказали в управлении по делам ГО и ЧС города.

В ночь на 28 сентября ДТП произошло в Ростове на улице Нансена, 17А. Там грузовик влетел в пассажирский поезд. Водитель большегруза проигнорировал запрещающий сигнал светофора и надеялся проскочить перед составом.

Во время ликвидации последствий происшествия спасателям пришлось распилить фуру, чтобы освободить проезд для состава. К этому времени из-за блокировки переезда образовалась километровая пробка.

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Спасатели отпилили заднюю часть кузова фуры и освободили движение на участке.

Напомним, RostovGazeta подробно рассказывала об этом ДТП. Пострадавших и погибших в нем чудом удалось избежать.

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