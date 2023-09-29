Стало известно, будут ли призывников из Ростовской области отправлять в зону СВО

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
По его словам, в пункты дислокации подразделений ВС РФ на территории новых регионов призывников направлять не будут. Сам осенний призыв традиционно начнется с 1 октября, завершится он 31 декабря.
Ранее в правительстве Ростовской области заявляли, что мероприятия, проводимые в рамках призывной кампании, никак не связаны со спецоперацией. Известно, что в регионе в этот период будут действовать областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии.
О том, как пройдет призыв в армию в Ростовской области, читайте в материале RostovGazeta.
Напомним, что весной этого года на службу набрали пять тысяч жителей донского региона.