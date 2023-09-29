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Стало известно, будут ли призывников из Ростовской области отправлять в зону СВО

Стало известно, будут ли призывников из Ростовской области отправлять в зону СВО

29 сентября 2023, 09:11
Фото: Midjourney
Стало известно, будут ли призывников из Ростовской области отправлять в зону СВО
Призывников в России, в том числе Ростовской области, не отправят в зону спецоперации, пишет ТАСС со ссылкой на слова замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимира Цимлянского.

По его словам, в пункты дислокации подразделений ВС РФ на территории новых регионов призывников направлять не будут. Сам осенний призыв традиционно начнется с 1 октября, завершится он 31 декабря.

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Ранее в правительстве Ростовской области заявляли, что мероприятия, проводимые в рамках призывной кампании, никак не связаны со спецоперацией. Известно, что в регионе в этот период будут действовать областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии.

О том, как пройдет призыв в армию в Ростовской области, читайте в материале RostovGazeta.

Напомним, что весной этого года на службу набрали пять тысяч жителей донского региона.

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