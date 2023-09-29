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Бывшие бойцы ЧВК Пригожина создадут новое казачество в Ростовской области

Стало известно, кого будут тренировать бывшие бойцы ЧВК в Ростовской области

29 сентября 2023, 07:10
Фото: donland.ru
Бывшие бойцы ЧВК Пригожина создадут новое казачество в Ростовской области
Бывшие бойцы ЧВК, которую основал Евгений Пригожин, теперь могут создать новое казачество в Ростовской области, сообщает «Южный федеральный».

По данным издания, инструкторы ЧВК начнут готовить резервистов народного ополчения, это работа будет проводиться в донском регионе. Говорится, что заниматься предстоит с добровольцами казачьего батальона резерва теробороны.

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«Резервисты уже начали проходить переподготовку на базах местного движения „Оплот“. Бывшим бойцам ЧВК хотят платить из резервов учредителей», — уточнило издание. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Отмечается, что глава «Оплота» заявил об отсутствии политических целей.

Ранее донские казаки приняли участие в военно-полевых сборах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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