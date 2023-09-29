Стало известно, кого будут тренировать бывшие бойцы ЧВК в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
По данным издания, инструкторы ЧВК начнут готовить резервистов народного ополчения, это работа будет проводиться в донском регионе. Говорится, что заниматься предстоит с добровольцами казачьего батальона резерва теробороны.
«Резервисты уже начали проходить переподготовку на базах местного движения „Оплот“. Бывшим бойцам ЧВК хотят платить из резервов учредителей», — уточнило издание. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Отмечается, что глава «Оплота» заявил об отсутствии политических целей.
Ранее донские казаки приняли участие в военно-полевых сборах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.