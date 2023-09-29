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Published Сегодня, 04:48

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Updated Сегодня, 04:54

Теплую и ветреную погоду пообещали ростовчанам на выходных

Теплую и ветреную погоду пообещали ростовчанам на выходных

29 сентября 2023, 04:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных сохранится теплая погода, но может усилиться ветер, сообщили синоптики.

В пятницу, 29 сентября, будет облачно, а воздух прогреется до 27 градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

В субботу и воскресенье сохранятся аналогичные условия, а столбики термометров остановятся на отметке в 26 градусов. В ночное время температура может упасть до 12 градусов.

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Похолодания в регион придут на следующей неделе — с 3 октября, когда максимальная температура составит 22 градуса. А в четверг могут пройти дожди, которые завершатся ближе к вечеру.

Ранее таксист рассказал, почему цены на поездки по Ростову растут во время ливней.

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