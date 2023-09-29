Участники СВО поступили в вузы Ростовской области на льготных условиях

Квота для бойцов распространяется на направления подготовки бакалавриата и специалитета. Таким образом, у участника СВО должно быть среднее общее или среднее профессиональное образование. Если боец имеет статус героя России или награжден тремя орденами Мужества, то место в вузе он получит даже без вступительных экзаменов.