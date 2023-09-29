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Published Сегодня, 18:52

Modified Сегодня, 19:16

Updated Сегодня, 19:16

В Ростовской области ветераны СВО смогут бесплатно учиться в вузах

Участники СВО поступили в вузы Ростовской области на льготных условиях

29 сентября 2023, 18:52
Фото: 1MI
В Ростовской области ветераны СВО смогут бесплатно учиться в вузах
В Ростовской области ветераны СВО смогут на льготных условиях учиться в вузах, рассказали «Дон ТР» в одном из университетов региона.

В Ростовской области бойцы СВО получили возможность бесплатно учиться в вузах. Власти надеются, что это поможет ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни.

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Квота для бойцов распространяется на направления подготовки бакалавриата и специалитета. Таким образом, у участника СВО должно быть среднее общее или среднее профессиональное образование. Если боец имеет статус героя России или награжден тремя орденами Мужества, то место в вузе он получит даже без вступительных экзаменов.

Ранее стало известно, будут ли призывников из Ростовской области отправлять в зону СВО.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Ростов#Льготы для участников СВО в Ростовской области
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