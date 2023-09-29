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Published Сегодня, 14:47

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Updated Сегодня, 14:49

В аптеке рассказали, как Ростовская область справляется с перебоями лекарств

В аптеке рассказали, как Ростовская область справляется с перебоями лекарств

29 сентября 2023, 14:47
Фото: rostovgazeta.ru
В аптеке рассказали, как Ростовская область справляется с перебоями лекарств
Перебоев лекарств в Ростове не наблюдается. Все импортозаменяющие препараты есть в наличии, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из аптек Ростова.

Напомним, что ситуацию с лекарствами в России в целом чиновники оценивают, как стабильную. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сложности были не более, чем с десятью препаратами.

В сети били тревогу, отмечая, что в аптеках возник дефицит оригинального немецкого препарата «Микардис». Его назначают при высоком давлении для снижения риска инсульта и инфаркта.

«Действительно, поставка этого препарата в Россию не осуществляется. Но это не проблема. В аптеках есть его полные аналоги, с тем же действующим веществом», — сообщили RostovGazeta в одной из городских аптек.

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Собеседник добавляет, что чаще всего жалобы на дефицит лекарств возникают из-за принципиальности посетителей.

«То есть врач пропишет лекарство, и человек требует только его. Никакие аналоги рассматривать не хочет — разводит руками и заявляет, что лекарств у нас нет. А по факту лекарства есть с теми же действующими веществами без каких-либо добавок, только под другим названием», — делится фактами фармацевт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему на обезболивающее массового спроса, в аптеках Ростова требуют рецепт.

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