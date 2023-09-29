В аптеке рассказали, как Ростовская область справляется с перебоями лекарств

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Напомним, что ситуацию с лекарствами в России в целом чиновники оценивают, как стабильную. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сложности были не более, чем с десятью препаратами.
В сети били тревогу, отмечая, что в аптеках возник дефицит оригинального немецкого препарата «Микардис». Его назначают при высоком давлении для снижения риска инсульта и инфаркта.
«Действительно, поставка этого препарата в Россию не осуществляется. Но это не проблема. В аптеках есть его полные аналоги, с тем же действующим веществом», — сообщили RostovGazeta в одной из городских аптек.
Собеседник добавляет, что чаще всего жалобы на дефицит лекарств возникают из-за принципиальности посетителей.
«То есть врач пропишет лекарство, и человек требует только его. Никакие аналоги рассматривать не хочет — разводит руками и заявляет, что лекарств у нас нет. А по факту лекарства есть с теми же действующими веществами без каких-либо добавок, только под другим названием», — делится фактами фармацевт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему на обезболивающее массового спроса, в аптеках Ростова требуют рецепт.