В аптеке рассказали, как Ростовская область справляется с перебоями лекарств

«То есть врач пропишет лекарство, и человек требует только его. Никакие аналоги рассматривать не хочет — разводит руками и заявляет, что лекарств у нас нет. А по факту лекарства есть с теми же действующими веществами без каких-либо добавок, только под другим названием», — делится фактами фармацевт.