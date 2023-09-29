В ДГТУ открыли школу моделирования «ДЖЭТ»

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Published Сегодня, 08:56
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Компьютерный класс оснащен необходимой техникой с уникальным программным обеспечением, которое было разработано специалистами инженерно-технического центра «ДЖЭТ».
Школу моделирования открыл АО «Инженерно-технический центр „ДЖЭТ“ (входит в АО „Русатом Сервис“) совместно с ДГТУ. Здесь студенты познакомятся с инструментами математического моделирования, которые смогут применять в своей профессиональной деятельности, прежде всего в сфере тренажеростроения на базе российского программного комплекса REPEAT.
«За очень короткий промежуток времени с момента подписания договора о сотрудничестве с ДГТУ нам удалось сделать многое. Мы очень надеемся, что созданная нами школа моделирования станет мощным толчком для развития моделирования как в вузе, так и в нашей компании. Мы высоко оцениваем потенциал сотрудничества с ДГТУ и с учетом многопрофильности вуза с оптимизмом рассматриваем возможность расширения нашего дальнейшего сотрудничества», — отметил управляющий директор АО «ИТЦ „ДЖЭТ“ Алексей Ковалевич.
ИТЦ «ДЖЭТ» обеспечил компьютерный класс всем необходимым оборудованием, подготовил 10 рабочих мест, в том числе для куратора, с новейшей техникой, программным и методическим обеспечением.
«Наше сотрудничество с высокотехнологичной компанией „ДЖЭТ“ выходит на новый уровень. Сегодня жизнь и развитие в целом невозможны без цифровизации. Наши выпускники работают в именитых компаниях различных отраслей, включая атомную энергетику. Без математического моделирования невозможно реализовывать проекты в области медицины, биоинженерии, строительства и многих других отраслей», — подчеркнул ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
Он добавил, что опорный вуз Ростовской области будет и в дальнейшем искать новые точки соприкосновения с компанией и развивать сотрудничество.
В рамках открытия школы моделирования состоялась вводная лекция, в которой инженеры компании «ДЖЭТ» рассказали, какие цифровые решения повышают эффективность и точность бизнес-процессов. Также была проведена панельная дискуссия с участием представителей промышленного сектора, которые поделились своим опытом в области цифровизации производственных процессов на коммерческих предприятиях.
Школа моделирования ИТЦ «ДЖЭТ» на базе ДГТУ стала третьей в России. В сентябре 2022 года подобные школы были открыты в Казанском государственном энергетическом университете и Томском политехническом университете.