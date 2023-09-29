В ДГТУ открыли школу моделирования «ДЖЭТ»

«За очень короткий промежуток времени с момента подписания договора о сотрудничестве с ДГТУ нам удалось сделать многое. Мы очень надеемся, что созданная нами школа моделирования станет мощным толчком для развития моделирования как в вузе, так и в нашей компании. Мы высоко оцениваем потенциал сотрудничества с ДГТУ и с учетом многопрофильности вуза с оптимизмом рассматриваем возможность расширения нашего дальнейшего сотрудничества», — отметил управляющий директор АО «ИТЦ „ДЖЭТ“ Алексей Ковалевич.