В «Единой России» подвели итоги работы в новых регионах за год

«Мы первыми создали сеть региональных, местных и первичных отделений. В настоящее время общее число членов „Единой России“ в новых регионах превышает 160 тысяч человек. То, как партия и ее кандидаты работали с людьми, их проблемами и инициативами, а также как формировали региональные разделы народной программы в ходе избирательной кампании, определило успех наших кандидатов на первых выборах в этих регионах. Этот результат возлагает на нас большую ответственность по решению всех вопросов восстановления экономики и социальной поддержки людей. И мы уже активно занимаемся этим, в частности, по народной программе и при поддержке регионов-шефов восстанавливаются школы, больницы, дороги, жилье и детские площадки. При участии партийных проектов открываются спортзалы, например по самбо. Вся работа по восстановлению инфраструктуры и социальной поддержке людей — это наш приоритет», — подчеркнул Александр Сидякин.