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В «Единой России» подвели итоги работы в новых регионах за год

В «Единой России» подвели итоги работы в новых регионах за год

29 сентября 2023, 07:00
Фото: ER.RU
Год назад после проведения референдумов Донбасс, Херсонская и Запорожская области присоединились к Российской Федерации. В честь этого события президент России учредил новый национальный праздник — День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.

Партия «Единая Россия» активно участвует в жизни этих регионов, выполняя гуманитарную миссию. Парламентская фракция партии в Государственной думе обеспечивает законодательную интеграцию Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской области и Херсонской области в правовое поле Российской Федерации. Она также помогает внедрять механизмы социальной и государственной поддержки, а также поставляет продукты, стройматериалы, лекарства, предоставляет адресную помощь и организует мероприятия для детей.

«За это время мы доставили более 76 тысяч тонн гуманитарной помощи. Постоянно действуют пункты выдачи помощи во всех четырех регионах, и в ЛНР были созданы дополнительные площадки в сотрудничестве с фондом „Ридовка Помогает!“. Наши активисты из Молодой Гвардии Единой России (МГЕР) и „Волонтерской Роты“, которых насчитывается более 2,5 тысячи человек, приезжают со всей страны и не только доставляют гуманитарную помощь, но также помогают местным властям восстанавливать социальные объекты, жилье и проводить субботники. Они делают это совместно с местными жителями», — отметил глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Александр Сидякин также подчеркнул, что «Единая Россия» была первой политической партией в новых регионах не только с гуманитарной миссией.

«Мы первыми создали сеть региональных, местных и первичных отделений. В настоящее время общее число членов „Единой России“ в новых регионах превышает 160 тысяч человек. То, как партия и ее кандидаты работали с людьми, их проблемами и инициативами, а также как формировали региональные разделы народной программы в ходе избирательной кампании, определило успех наших кандидатов на первых выборах в этих регионах. Этот результат возлагает на нас большую ответственность по решению всех вопросов восстановления экономики и социальной поддержки людей. И мы уже активно занимаемся этим, в частности, по народной программе и при поддержке регионов-шефов восстанавливаются школы, больницы, дороги, жилье и детские площадки. При участии партийных проектов открываются спортзалы, например по самбо. Вся работа по восстановлению инфраструктуры и социальной поддержке людей — это наш приоритет», — подчеркнул Александр Сидякин.

Он также пояснил, что воссоединение новых регионов с Россией представляет большую перспективу для всей страны. Это будет способствовать развитию промышленного потенциала и обеспечению продовольственной безопасности, пишет сайт партии ER.RU.

Александр Сидякин добавил, что недавно Государственная дума в первом чтении приняла законопроект «Единой России», который упростит процедуру создания промышленных парков в новых регионах и ускорит этот процесс. Это означает, что инвесторам будет предоставлено больше возможностей, а у населения появятся новые рабочие места. Это также увеличит доходы для экономики страны. В ДНР планируется развивать крупные холдинги, такие как Харцызский трубный завод, «Силур», «Донпромкабель», «Донецкгормаш», заводы «Азовэлектросталь» и «Энергоспецмаш». Будут восстанавливаться угольная промышленность, машиностроение, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство.

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