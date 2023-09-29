В Пролетарском районе Ростова-на-Дону с 3 октября отключат воду

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
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Ограничения продлятся с 08.30 мск 3 октября до 08.00 4 числа. Это коснется сразу нескольких улиц, в том числе 5-я линия, Черевичкина, 30-я линия, 29-я линия, Сарьяна.
Воды также не будет на площади Толстого, в том числе в музыкальной школе-интернате. В это время пройдут работы по переподключению водопроводной линии.
Ранее ростовский водоканал обвинил нелегальную парковку в порыве трубы на Орбитальной. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого жители Западного в Ростове массово пожаловались на отсутствие горячей воды.