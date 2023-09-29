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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:05

В Ростове-на-Дону на ходу воспламенилась и сгорела иномарка

В Ростове-на-Дону на ходу сгорела иномарка

29 сентября 2023, 10:03
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на ходу воспламенилась и сгорела иномарка
В Ростове-на-Дону рядом с Щепкинским лесом во время движения вспыхнул легковой автомобиль, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Водители рассказали о стоящем на обочине автомобиле, который был полностью в огне. А водителя рядом не оказалось.

В небо из-за пожара поднимались черные клубы дыма и, судя по размещенному видео, от автомобиля ничего не осталось. Между тем, все водители спокойно проезжали мимо и никто не останавливался.

Из-за пожара в районе аксайского рынка образовались многкилометровые пробки
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В Ростове-на-Дону на ходу воспламенилась и сгорела иномарка
Видео: t.me/etorostov

По информации регионального УМЧС, ликвидировали огонь в течение 15 минут. Для этого привлекли четырех человек, им понадобилась одна единица техники.

Ранее крупный пожар уничтожил цех обувной фабрики в Ростовской области ночью 12 сентября.

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