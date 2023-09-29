В Ростове-на-Дону на ходу сгорела иномарка

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Водители рассказали о стоящем на обочине автомобиле, который был полностью в огне. А водителя рядом не оказалось.
В небо из-за пожара поднимались черные клубы дыма и, судя по размещенному видео, от автомобиля ничего не осталось. Между тем, все водители спокойно проезжали мимо и никто не останавливался.
По информации регионального УМЧС, ликвидировали огонь в течение 15 минут. Для этого привлекли четырех человек, им понадобилась одна единица техники.
Ранее крупный пожар уничтожил цех обувной фабрики в Ростовской области ночью 12 сентября.