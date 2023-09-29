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В Ростове-на-Дону замминистра обороны России передала госнаграды бойцам СВО

В Ростове-на-Дону замминистра обороны России передала госнаграды бойцам СВО

29 сентября 2023, 05:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону участники спецоперации получили награды от замглавы Минобороны РФ Татьяны Шевцовой, сообщили в министерстве.

Церемония вручения наград прошла в военном клиническом госпитале. Различные награды получили 6 военнослужащих и 10 медиков.

«Они проявили мужество и профессионализм во время выполнения задач в рамках спецоперации», — сказано в сообщении.

Бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперации
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После этого состоялось совещание, на котором напомнили о необходимости своевременного и оперативного решения вопросов по обеспечению бойцов и их семей денежным довольствием.

Кроме того, замминистра проверила оснащение 1602-го госпиталя ЮВО.

Ранее бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперации.

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