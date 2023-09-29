В Ростове-на-Дону замминистра обороны России передала госнаграды бойцам СВО

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Церемония вручения наград прошла в военном клиническом госпитале. Различные награды получили 6 военнослужащих и 10 медиков.
«Они проявили мужество и профессионализм во время выполнения задач в рамках спецоперации», — сказано в сообщении.
После этого состоялось совещание, на котором напомнили о необходимости своевременного и оперативного решения вопросов по обеспечению бойцов и их семей денежным довольствием.
Кроме того, замминистра проверила оснащение 1602-го госпиталя ЮВО.
Ранее бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперации.