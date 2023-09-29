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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

Сбежать пыталась чиновница в Ростовской области, у которой нашли взрывпакет и патроны

В Ростовской области пыталась сбежать чиновница, у которой нашли патроны и винтовку

29 сентября 2023, 13:27
Фото: 1MI
Сбежать пыталась чиновница в Ростовской области, у которой нашли взрывпакет и патроны

В Ростовской области пыталась сбежать чиновница, у которой ФСБ нашла винтовку

В Ростовской области пыталась скрыться от следствия одна из руководителей Чертковского отдела управления Росреестра, у которой нашли патроны и винтовку, сообщили в региональном УФСБ.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области была раскрыта схема незаконной купле-продажи земельных участков, принадлежащих Чертковскому району. В результате оперативных мероприятий одну из подозреваемых задержали, после чего провели обыск в ее доме. Ею оказалась руководитель районного отдела Росреестра.

В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до 10 лет колонии.

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Как сообщили в УФСБ, во время обысков у женщины нашли более пяти миллионов рублей, 200 украшений и винтовку. Кроме того, в доме были найдены 280 патронов и взрывпакет.

Сама подозреваемая пыталась скрыться, но сделать ей этого не удалось. В результате суд ее арестовал.

Ранее бывшую замглавы Азовского района задержали за махинации с землей.

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