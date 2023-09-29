В Ростовской области пыталась сбежать чиновница, у которой нашли патроны и винтовку

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Ранее сообщалось, что в Ростовской области была раскрыта схема незаконной купле-продажи земельных участков, принадлежащих Чертковскому району. В результате оперативных мероприятий одну из подозреваемых задержали, после чего провели обыск в ее доме. Ею оказалась руководитель районного отдела Росреестра.
В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до 10 лет колонии.
Как сообщили в УФСБ, во время обысков у женщины нашли более пяти миллионов рублей, 200 украшений и винтовку. Кроме того, в доме были найдены 280 патронов и взрывпакет.
Сама подозреваемая пыталась скрыться, но сделать ей этого не удалось. В результате суд ее арестовал.
Ранее бывшую замглавы Азовского района задержали за махинации с землей.