В Таганроге досрочно прекратили полномочия депутата Завгороднего

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:15
Причиной стало написанное депутатом заявление об отставке по собственному желанию. Он занимал пост зампредседателя постоянной комиссии Думы по ЖКХ и транспорту.
Завгороднего избрали депутатом во время выборов в Заксобрание региона, которые прошли в сентябре этого года. Теперь он будет работать в региональном парламенте.
Завгородний поблагодарил коллег за совместную работу в течение четырех лет.
Ранее главой администрации Красного Сулина стал преподаватель музыки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.