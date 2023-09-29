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В Таганроге досрочно прекратили полномочия депутата Завгороднего

В Таганроге досрочно прекратили полномочия депутата Завгороднего

29 сентября 2023, 05:11
Фото: 1MI
В Ростовской области приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Таганрога Валерия Завгороднего, говорится на сайте Думы.

Причиной стало написанное депутатом заявление об отставке по собственному желанию. Он занимал пост зампредседателя постоянной комиссии Думы по ЖКХ и транспорту.

Завгороднего избрали депутатом во время выборов в Заксобрание региона, которые прошли в сентябре этого года. Теперь он будет работать в региональном парламенте.

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Завгородний поблагодарил коллег за совместную работу в течение четырех лет.

Ранее главой администрации Красного Сулина стал преподаватель музыки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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