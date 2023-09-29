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Старинный дом на улице Шаумяна не будет уничтожен, демонтируют его аварийные конструкции

Власти Ростова пообещали не сносить исторический дом на Шаумяна в зоне ЧС

29 сентября 2023, 15:57
Фото: Администрация Ростова
Старинный дом на улице Шаумяна не будет уничтожен, демонтируют его аварийные конструкции
Старинный дом на улице Шаумяна не будет уничтожен, однако демонтировать придется его аварийные конструкции, заявили в администрации Ростова.

В администрации Ростова в очередной раз заверили, что не будут сносить историческое здание на улице Шаумяна, 96. Летом стали обваливаться аварийные конструкции дома. Их чиновники решили демонтировать.

Из-за обрушения дома по адресу был введен режим ЧС. Подрядчик, который занимается восстановлением здания, приступил к работам 23 сентября. До середины декабря он обязан разобрать второй и третий этажи в разрушенном литере.

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«Данные мероприятия выполняются для обеспечения безопасности граждан, соседних домов и сохранения остальной части этого здания. Они согласованы с областным комитетом по охране объектов культурного наследия», — заявил и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС города Александр Наумов.

Напомним, здание на Шаумяна, 96 было построено в 1907 году. Оно входит в список объектов культурного наследия. Из-за того, что за домом никто не следил со временем он пришел в аварийное состояние и летом начал обрушаться.

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