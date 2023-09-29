Власти Ростова пообещали не сносить исторический дом на Шаумяна в зоне ЧС

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В администрации Ростова в очередной раз заверили, что не будут сносить историческое здание на улице Шаумяна, 96. Летом стали обваливаться аварийные конструкции дома. Их чиновники решили демонтировать.
Из-за обрушения дома по адресу был введен режим ЧС. Подрядчик, который занимается восстановлением здания, приступил к работам 23 сентября. До середины декабря он обязан разобрать второй и третий этажи в разрушенном литере.
«Данные мероприятия выполняются для обеспечения безопасности граждан, соседних домов и сохранения остальной части этого здания. Они согласованы с областным комитетом по охране объектов культурного наследия», — заявил и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС города Александр Наумов.
Напомним, здание на Шаумяна, 96 было построено в 1907 году. Оно входит в список объектов культурного наследия. Из-за того, что за домом никто не следил со временем он пришел в аварийное состояние и летом начал обрушаться.