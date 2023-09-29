rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Власти в Ростове-на-Дону нашли второе здание для музея истории города

Власти в Ростове-на-Дону нашли второе здание для музея истории города

29 сентября 2023, 07:09
Фото: Администрация Ростова
Власти в Ростове-на-Дону нашли второе здание для музея истории города
В Ростове-на-Дону в здании на улице Шаумяна появятся экспозиции музея истории, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В данный момент фонд музея насчитывает 4,5 тысячи экспонатов, в том числе книги, снимки и монеты. Перед тем, как выставить их на всеобщее обозрение, они проходят специальную экспертизу. Она подтверждает их историко-культурную ценность.

«Еще в одном здании, выделенном для музея, в следующем году хотим разместить экспозицию. Планируется это сделать к юбилею города», — уточнил сити-менеджер.

Экспонаты, пострадавшие от ракеты в музее Таганрога, начали восстанавливать в Питере
Узнать подробнее
Фото: Администрация Ростова

Он добавил, что это здание находится на улице Шаумяна, 65. Какие именно экспонаты здесь появятся, пока не раскрывается.

Ранее экспонаты, пострадавшие от ракеты в музее Таганрога, начали восстанавливать в Санкт-Петербурге. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Экспонаты, пострадавшие от ракеты в музее Таганрога, начали восстанавливать в ПитереОкровавленный дикий кабан пытался вломиться в музей «Россия — моя история» в РостовеЭкскурсию в разрушенный ракетой музей организуют в Таганроге 28 августа
#Касается каждого#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Алексей Логвиненко#Сити-менеджер#Санкт-Петербург#Экспонаты
Подпишитесь
На видео попало избиение ростовчанина, который пытался разобраться с шумной компанией
Сегодня, 06:44
Почти половина опрошенных в Ростовской области знают, как купить наркотики
Сегодня, 07:08
Октябрь в Ростовской области начнется с аномального тепла в 27 градусов
Сегодня, 06:43
Масштабные учения по гражданской обороне пройдут в Ростовской области 3 октября
Сегодня, 06:08
Погибшего в Нагорном Карабахе миротворца похоронят в Ростовской области
Сегодня, 05:44
В Таганроге досрочно прекратили полномочия депутата Завгороднего
Сегодня, 05:11