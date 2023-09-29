Власти в Ростове-на-Дону нашли второе здание для музея истории города

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В данный момент фонд музея насчитывает 4,5 тысячи экспонатов, в том числе книги, снимки и монеты. Перед тем, как выставить их на всеобщее обозрение, они проходят специальную экспертизу. Она подтверждает их историко-культурную ценность.
«Еще в одном здании, выделенном для музея, в следующем году хотим разместить экспозицию. Планируется это сделать к юбилею города», — уточнил сити-менеджер.
Он добавил, что это здание находится на улице Шаумяна, 65. Какие именно экспонаты здесь появятся, пока не раскрывается.
Ранее экспонаты, пострадавшие от ракеты в музее Таганрога, начали восстанавливать в Санкт-Петербурге. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.