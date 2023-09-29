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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Число наркоманов в Азове в два раза превысило среднеобластной показатель

Вспышку наркомании зарегистрировали в Азове

29 сентября 2023, 09:11
Фото: 1MI
Число наркоманов в Азове в два раза превысило среднеобластной показатель
В Азове зарегистрировали существенный рост количества состоящих на учете наркоманов, сообщили в правительстве региона.

В городе снизились количество наркопреступлений и объем изъятых наркотиков. Однако количество зависимых только растет, что превысило среднеобластной показатель почти в два раза.

Что касается ситуации в целом по региону, то количество состоящих на учете наркоманов уменьшилось на 2,6%. Но, по информации властей, проблема продолжает оставаться одной из злободневных.

Почти половина опрошенных в Ростовской области знают, как купить наркотики
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Согласно проведенному опросу, около 41% респондентов заявили, что им поступали предложения попробовать наркотики.

Ранее две нарколаборатории с 17 кг наркотиков обнаружили в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Наркотики
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