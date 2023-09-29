Вспышку наркомании зарегистрировали в Азове

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В городе снизились количество наркопреступлений и объем изъятых наркотиков. Однако количество зависимых только растет, что превысило среднеобластной показатель почти в два раза.
Что касается ситуации в целом по региону, то количество состоящих на учете наркоманов уменьшилось на 2,6%. Но, по информации властей, проблема продолжает оставаться одной из злободневных.
Согласно проведенному опросу, около 41% респондентов заявили, что им поступали предложения попробовать наркотики.
Ранее две нарколаборатории с 17 кг наркотиков обнаружили в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.