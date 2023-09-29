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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Взрывпакет, патроны и 5 млн нашли у руководительницы отдела донского Росреестра

Взрывпакет, патроны и миллионы нашли у главы отдела донского Росреестра

29 сентября 2023, 11:55
Фото: flickr.com/simonov/cc by sa 2.0
Взрывпакет, патроны и 5 млн нашли у руководительницы отдела донского Росреестра

Взрывпакет и патроны нашли при обыске у главы отдела Росреестра на Дону

В Ростовской области провели обыски у одного из руководителей Чертковского отдела управления Росреестра, сообщили в региональном УФСБ.

По информации УФСБ, во время обысков обнаружили более пяти миллионов рублей, 200 ювелирных украшений, а также винтовку. Кроме того, в доме оказались 280 патронов и взрывпакет.

«Ранее удалось выявить схему по покупке и продаже муниципальной земли в Чертковском районе. После этого задержали подозреваемую и провели у нее обыски», — уточнили в управлении.

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Отмечается, что по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.

В управлении уточнили, что сотрудница пыталась скрыться, из-за чего ее арестовали.

Ранее дело завели на предпринимателя за продажу чужих участков в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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