Взрывпакет, патроны и миллионы нашли у главы отдела донского Росреестра

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По информации УФСБ, во время обысков обнаружили более пяти миллионов рублей, 200 ювелирных украшений, а также винтовку. Кроме того, в доме оказались 280 патронов и взрывпакет.
«Ранее удалось выявить схему по покупке и продаже муниципальной земли в Чертковском районе. После этого задержали подозреваемую и провели у нее обыски», — уточнили в управлении.
Отмечается, что по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.
В управлении уточнили, что сотрудница пыталась скрыться, из-за чего ее арестовали.
Ранее дело завели на предпринимателя за продажу чужих участков в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.