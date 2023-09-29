«Я ненавидела себя за голод»: ростовчанки рассказали о борьбе с анорексией и булимией

Ростовчанка пока не обращалась за помощью к психотерапевту и психиатру, однако является частым гостем у гастроэнтеролога и стоматолога. Спустя год издевательств над собственным телом у нее развились патологии ЖКТ, появились проблемы с полостью рта. «Я не могу ничего советовать другим девочкам с РПП. Я только на пути осознания своей проблемы и принятия себя и своего тела. Кстати, недавно в этом мне помог фильм „Барби“. Он несет хорошую мораль, что быть женщиной, со своими особенностями характера, с целлюлитом, с неидеальными волосами — все равно большое счастье, и все мы прекрасны просто потому что живем на этом свете», — заключает Евгения.