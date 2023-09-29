rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:58

Published Сегодня, 20:58

Modified Сегодня, 20:58

Updated Сегодня, 20:58

«Я ненавидела себя за голод»: ростовчанки рассказали о борьбе с анорексией и булимией

«Я ненавидела себя за голод»: ростовчанки рассказали о борьбе с анорексией и булимией

29 сентября 2023, 20:58
Фото: rostovgazeta.ru
«Я ненавидела себя за голод»: ростовчанки рассказали о борьбе с анорексией и булимией

Жительницы Ростова рассказали о борьбе с анорексией и булимией

От расстройства пищевого поведения страдают примерно 9% населения Земли. Стандарты красоты, диктуемые соцсетями, приводят ко все большему распространению недуга. Корреспондент RostovGazeta пообщалась с ростовчанками, страдающими от булимии и анорексии, а также с психологом Ольгой Калашниковой.

«Разве любви достойны не только худые девочки?»

Надежде — 22 года, она живет в Ростове и работает мастером по бровям. С 17 лет девушка страдает от анорексии. Болезнь развивалась постепенно под влиянием социальных сетей и окружения. «Родители у меня строгие. Я всегда должна была быть лучшей во всем. Лучше всех учиться, лучше всех играть на гитаре, лучше всех танцевать. Я чувствовала любовь от родителей, только когда приносила им хорошие оценки и победы в конкурсах», — вспоминает Надежда.

В подростковом возрасте под влиянием гормонов девушка начала набирать вес. «Тогда меня бросил мой парень, мы были одноклассниками. Он показывал мне картинки девочек из аниме и фото моделей, говорил, что такой должна быть девушка. Тогда я подумала, что он прав. Разве любви достойны не только худые девочки?», — говорит ростовчанка.

Процесс похудения был хаотичным. Интервальное голодание у Надежды сменялось монодиетами, разочаровавшись в них, девушка жила на воде или просто не ела несколько дней. Желаемая цифра на весах со временем была достигнута, однако удерживалась она большим трудом и чередой истязаний своего тела и психики. «Я постоянно плакала. Я ненавидела себя за голод, за жажду, за каждую калорию. Я похудела быстро. Но также быстро погубила свое здоровье. У меня выпали волосы, стали болеть зубы. Сейчас я имею хронические проблемы с давлением и ЖКТ. Также анорексия познакомила меня с паническими атаками и суицидальными мыслями», — говорит собеседница издания.

Желаемая цифра на весах со временем была достигнута, однако удерживалась она большим трудом и чередой истязаний своего тела и психики.Желаемая цифра на весах со временем была достигнута, однако удерживалась она большим трудом и чередой истязаний своего тела и психики.
Желаемая цифра на весах со временем была достигнута, однако удерживалась она большим трудом и чередой истязаний своего тела и психики.
Фото: 1MI
«Расстраиваюсь, когда на весах больше 38 кг»: ростовчанки с анорексией о болезни
Узнать подробнее

На путь выздоровления Надежде помог встать молодой человек, с которым она начала встречаться. Он уговорил ее посетить психотерапевта и психиатра. «Сейчас я, в целом, принимаю свое тело, хотя вешу чуть больше нормы для своего роста. Я учусь относиться к еде просто как к источнику пропитания, а не угрозе для моей красоты. Но, честно, так больно до сих пор слышать от кого-то, что я „толстая“. Никогда не разбрасывайтесь такими словами! Вы не знаете, через какой ад может проходить человек из-за негативного отношения к своему телу», — заключает девушка.

«Анорексия и булимия идут в связке»

Ростовский психолог Ольга Калашникова рассказала RostovGazeta, что расстройства пищевого поведения, как правило, связаны между собой. «Анорексия и булимия в 80% идут в связке, однако, конечно, есть люди только с булимией. Их больше, чем людей с анорексией, потому, что булимики потенциальные анорексики», — говорит специалист.

Анорексия и булимия в 80% идут в связке, однако, конечно, есть люди только с булимией.Анорексия и булимия в 80% идут в связке, однако, конечно, есть люди только с булимией.
Анорексия и булимия в 80% идут в связке, однако, конечно, есть люди только с булимией.
Фото: rostovgazeta.ru

Психолог отметила, что люди, страдающие от РПП, обращаются уже к психиатрам, зачастую их туда отводят близкие. «Есть состояния нетипичной анорексии, когда это еще не диагноз, но скоро станет таковым. Таких людей достаточно много, обычно они приходят с запросом „Я хочу начать правильно питаться, у меня постоянные срывы“, то есть уровень их осознания проблемы по факту лежит в плоскости нутрициологии, а не психологии, однако это не так», — заявляет Калашникова.

Страдающая анорексией школьница выпала с 16-этажа дома в Волгодонске
Узнать подробнее

«Долго в научном сообществе шли споры к какому классу отнести РПП: к расстройствам или зависимостям, так как поведение человека с нарушением пищевого поведения такое же, как у зависимых людей, но отличается объект зависимости — это еда. И так как от еды отказаться нельзя, то РПП оставили в разделе расстройств. Это я к тому, что это не блажь, а серьезная проблема, с которой нужно работать», — продолжает психолог.

Так как от еды отказаться нельзя, то РПП (расстройство пищевого поведения) оставили в разделе расстройств. Так как от еды отказаться нельзя, то РПП (расстройство пищевого поведения) оставили в разделе расстройств.
Так как от еды отказаться нельзя, то РПП (расстройство пищевого поведения) оставили в разделе расстройств.
Фото: 1MI

«Еда — это моя радость, мое наказание и мой смысл жизни»

Евгении — 23 года, она живет в Ростове и работает 3D-визуализатором. Девушка страдает от булимии в течении двух лет. «Сначала я просто срывалась и много ела. Затем, когда стал расти вес, я начала вызывать у себя рвоту. Также покупала специальные таблетки, которые, скажем так, ускоряют процесс выведения пищи из организма», — рассказывает свою историю ростовчанка.

Евгения выросла в семье спортсменов, в детстве ей запрещали есть «вредную» еду. Она тайком покупала на отложенные деньги сладости и снеки. «У меня не было отношения к еде, как просто к „топливу для жизни“. Еда — это моя радость, мое наказание и мой смысл жизни. Когда мне надо себя „похвалить“, я ем. Когда мне надо себя „наказать“, я тоже ем. А потом вызываю рвоту, чтобы эта еда вышла. Затем снова плачу и ненавижу себя, и чтобы „наказать“, снова ем. Порочный круг», — заключает собеседница издания.

«Все мы прекрасны, просто потому что живем»

Ростовчанка пока не обращалась за помощью к психотерапевту и психиатру, однако является частым гостем у гастроэнтеролога и стоматолога. Спустя год издевательств над собственным телом у нее развились патологии ЖКТ, появились проблемы с полостью рта. «Я не могу ничего советовать другим девочкам с РПП. Я только на пути осознания своей проблемы и принятия себя и своего тела. Кстати, недавно в этом мне помог фильм „Барби“. Он несет хорошую мораль, что быть женщиной, со своими особенностями характера, с целлюлитом, с неидеальными волосами — все равно большое счастье, и все мы прекрасны просто потому что живем на этом свете», — заключает Евгения.

Я только на пути осознания своей проблемы и принятия себя и своего тела. Кстати, недавно в этом мне помог фильм „Барби“.Я только на пути осознания своей проблемы и принятия себя и своего тела. Кстати, недавно в этом мне помог фильм „Барби“.
Я только на пути осознания своей проблемы и принятия себя и своего тела. Кстати, недавно в этом мне помог фильм „Барби“.
Фото: pxhere.com
Психолог рассказал о массовой осенней депрессии у жителей Ростова
Узнать подробнее

Это не только про психическое здоровье, но и про физиологию

Психолог Ольга Калашникова отмечает, что при проблеме РПП важно как можно скорее обратиться за помощью к психотерапевту, так как недуг влияет не только на ментальное здоровье, но и на физиологическое, в частности, ЖКТ.

Специалист говорит, что на формирование РПП влияют сразу несколько факторов. Одним из важнейших является семья. Например, дома с детства могли твердить, что красивыми и успешными являются только худые люди, что ужинать поздно вечером, есть сладкое или жирное — неприемлемо. Все эти установки формируют пищевое поведение человека.

Немаловажную роль также играет генетика, социальные сети, транслирующие культ худобы и правильного питания, а также бэкграунд каждого человека. К нему можно отнести, например, школьный буллинг из-за лишнего веса, а также опыт профессиональных занятий спортом.

Немаловажную роль также играет генетика, социальные сети, транслирующие культ худобы и правильного питания, а также бэкграунд каждого человека (буллинг из-за полноты, занятия профессиональным спортом)Немаловажную роль также играет генетика, социальные сети, транслирующие культ худобы и правильного питания, а также бэкграунд каждого человека (буллинг из-за полноты, занятия профессиональным спортом)
Немаловажную роль также играет генетика, социальные сети, транслирующие культ худобы и правильного питания, а также бэкграунд каждого человека (буллинг из-за полноты, занятия профессиональным спортом)
Фото: 1MI
Психолог рекомендует слушать внутренний голос, чтобы избежать токсичных отношений
Узнать подробнее

РПП у мужчин и «омоложение» недуга

Ольга Калашникова утверждает, что от расстройств пищевого поведения в Ростове страдают не только женщины, но и мужчины. «Да, их процент меньше, чем женский, и из этого процента 80% — это те, кто еще не обратился за помощью. В настоящее время образ Дани Милохина, Моргенштерна и других инфлюенсеров диктует культ худого мужского тела», — объясняет причины РПП у мужчин психолог.

«Также стоит сказать, что возраст людей с РПП значительно помолодел. На сегодняшний день пациент может быть в возрасте семи лет», — говорит собеседница издания.

Психолог рассказала, как работать в токсичном коллективе
Узнать подробнее

Опасные сообщества

Ольга Калашникова рассказала на что обратить внимание, если подозреваете у близкого человека булимию или анорексию. Первыми маркерами недуга являются резкое снижение веса за короткий срок, избегание совместных обедов и ужинов, частое посещение санузла или походы в туалет сразу после приема пищи. Также люди с РПП могут заменять полноценные приемы пищи на употребление чая, кофе или воды. Указать на булимию и анорексию может и большое количество разговоров о диетах, образе тела, чрезмерное изучение диетического меню и некий культ худобы.

Также люди с РПП могут заменять полноценные приемы пищи на употребление чая, кофе или воды.Также люди с РПП могут заменять полноценные приемы пищи на употребление чая, кофе или воды.
Также люди с РПП могут заменять полноценные приемы пищи на употребление чая, кофе или воды.
Фото: 1MI

Отдельно психолог выделила подписки человека на сообщества из разряда «Типичная анорексичка» и нахождение в тематических чатах. Корреспондент RostovGazeta вступила в один из подобных чатов. Девушки там делятся своими способами похудения и «успехами» на этом поприще. Некоторые диеты, например, «водные» или питание раз в четыре дня, которые ростовчанки советуют друг другу, явно могут привести к проблемам со здоровьем.

Вместе с тем девушки оказывают там другу психологическую поддержку в личных проблемах. Некоторые из ростовчанок успели подружиться в чатах, посвященных РПП. Они делятся друг с другом проблемами в отношениях с родителями, молодыми людьми с учителями.

Сообщества же, продвигающие культ РПП, как правило, в своих описаниях указывают, что не призывают никого худеть или садиться на диеты. Парадоксальным при этом выглядит тот факт, что большинство постов в таких группах посвящены именно культу худого тела и сомнительным в своей безопасности диетам.

Скрины переписок в чате, посвященном булимии и анорексииСкрины переписок в чате, посвященном булимии и анорексии
Скрины переписок в чате, посвященном булимии и анорексииСкрины переписок в чате, посвященном булимии и анорексии
Скрины переписок в чате, посвященном булимии и анорексииСкрины переписок в чате, посвященном булимии и анорексии
Скрины переписок в чате, посвященном булимии и анорексииСкрины переписок в чате, посвященном булимии и анорексии
Скрины переписок в чате, посвященном булимии и анорексии
Фото: rostovgazeta.ru
Психолог рассказала о музыке, которая помогает справиться с бессонницей
Узнать подробнее

Разговоры и молчание

Психолог Ольга Калашникова дала несколько советов, как помочь человеку с расстройством пищевого поведения. Прежде всего, с ним нужно откровенно поговорить, не обесценивая его проблемы и внимательно выслушав. В присутствии близкого с РПП нельзя говорить о диетах, худобе, моделях, блогерах и прочих триггерных темах.

Также нужно организовать для человека больше досуга. «Часто люди с РПП закрываются и много времени проводят дома, им сложно выходить в социум, так как мало сил, много соблазнов на еду, повышенная тревожность и раздражительность», — говорит психолог.

Не будет лишним самостоятельно углубиться и изучить литературу на тему булимии и анорексии, чтобы лучше понимать близкого человека с этим недугом.

Не будет лишним самостоятельно углубиться и изучить литературу на тему булимии и анорексии, чтобы лучше понимать близкого человека с этим недугом.Не будет лишним самостоятельно углубиться и изучить литературу на тему булимии и анорексии, чтобы лучше понимать близкого человека с этим недугом.
Не будет лишним самостоятельно углубиться и изучить литературу на тему булимии и анорексии, чтобы лучше понимать близкого человека с этим недугом.
Фото: 1MI

Наконец, пожалуй, самым важным является поддержка человека в обращении за помощью к специалисту. Только он сможет поставить точный диагноз и расписать схему и способы лечения РПП.

Читайте также:
Психолог рассказала, как работать в токсичном коллективеПсихолог рассказала об эмоциональном выгорании у мамСоветы психолога: как сопротивляться трендам и ненужным покупкам
#Общество#Эксклюзив#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Здравоохранение#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+#RostovGazeta#Здоровье человека#РПП#Булимия#Анорексия
Подпишитесь
Над Ростовской областью кружат боевые аэростаты, а жителям сказали ждать воя сирен
Сегодня, 15:56
Жительница Гукова пожаловалась на странности при подтверждении инвалидности
Сегодня, 15:09
О нападении пьяной толпы на жителя Ростова в полиции узнали из соцсетей
Сегодня, 14:55
В аптеке рассказали, как Ростовская область справляется с перебоями лекарств
Сегодня, 14:47
На Привокзальной в Ростове горожане нашли грязного, голого малыша двух лет
Сегодня, 13:10
Общественники заявили, что здоровой ростовчанке насильно сделали укол в психбольнице
Сегодня, 13:09