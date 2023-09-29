«Я ненавидела себя за голод»: ростовчанки рассказали о борьбе с анорексией и булимией

Posted Сегодня, 20:58
Published Сегодня, 20:58
Modified Сегодня, 20:58
Updated Сегодня, 20:58
Надежде — 22 года, она живет в Ростове и работает мастером по бровям. С 17 лет девушка страдает от анорексии. Болезнь развивалась постепенно под влиянием социальных сетей и окружения. «Родители у меня строгие. Я всегда должна была быть лучшей во всем. Лучше всех учиться, лучше всех играть на гитаре, лучше всех танцевать. Я чувствовала любовь от родителей, только когда приносила им хорошие оценки и победы в конкурсах», — вспоминает Надежда.
В подростковом возрасте под влиянием гормонов девушка начала набирать вес. «Тогда меня бросил мой парень, мы были одноклассниками. Он показывал мне картинки девочек из аниме и фото моделей, говорил, что такой должна быть девушка. Тогда я подумала, что он прав. Разве любви достойны не только худые девочки?», — говорит ростовчанка.
Процесс похудения был хаотичным. Интервальное голодание у Надежды сменялось монодиетами, разочаровавшись в них, девушка жила на воде или просто не ела несколько дней. Желаемая цифра на весах со временем была достигнута, однако удерживалась она большим трудом и чередой истязаний своего тела и психики. «Я постоянно плакала. Я ненавидела себя за голод, за жажду, за каждую калорию. Я похудела быстро. Но также быстро погубила свое здоровье. У меня выпали волосы, стали болеть зубы. Сейчас я имею хронические проблемы с давлением и ЖКТ. Также анорексия познакомила меня с паническими атаками и суицидальными мыслями», — говорит собеседница издания.
На путь выздоровления Надежде помог встать молодой человек, с которым она начала встречаться. Он уговорил ее посетить психотерапевта и психиатра. «Сейчас я, в целом, принимаю свое тело, хотя вешу чуть больше нормы для своего роста. Я учусь относиться к еде просто как к источнику пропитания, а не угрозе для моей красоты. Но, честно, так больно до сих пор слышать от кого-то, что я „толстая“. Никогда не разбрасывайтесь такими словами! Вы не знаете, через какой ад может проходить человек из-за негативного отношения к своему телу», — заключает девушка.
Ростовский психолог Ольга Калашникова рассказала RostovGazeta, что расстройства пищевого поведения, как правило, связаны между собой. «Анорексия и булимия в 80% идут в связке, однако, конечно, есть люди только с булимией. Их больше, чем людей с анорексией, потому, что булимики потенциальные анорексики», — говорит специалист.
Психолог отметила, что люди, страдающие от РПП, обращаются уже к психиатрам, зачастую их туда отводят близкие. «Есть состояния нетипичной анорексии, когда это еще не диагноз, но скоро станет таковым. Таких людей достаточно много, обычно они приходят с запросом „Я хочу начать правильно питаться, у меня постоянные срывы“, то есть уровень их осознания проблемы по факту лежит в плоскости нутрициологии, а не психологии, однако это не так», — заявляет Калашникова.
«Долго в научном сообществе шли споры к какому классу отнести РПП: к расстройствам или зависимостям, так как поведение человека с нарушением пищевого поведения такое же, как у зависимых людей, но отличается объект зависимости — это еда. И так как от еды отказаться нельзя, то РПП оставили в разделе расстройств. Это я к тому, что это не блажь, а серьезная проблема, с которой нужно работать», — продолжает психолог.
Евгении — 23 года, она живет в Ростове и работает 3D-визуализатором. Девушка страдает от булимии в течении двух лет. «Сначала я просто срывалась и много ела. Затем, когда стал расти вес, я начала вызывать у себя рвоту. Также покупала специальные таблетки, которые, скажем так, ускоряют процесс выведения пищи из организма», — рассказывает свою историю ростовчанка.
Евгения выросла в семье спортсменов, в детстве ей запрещали есть «вредную» еду. Она тайком покупала на отложенные деньги сладости и снеки. «У меня не было отношения к еде, как просто к „топливу для жизни“. Еда — это моя радость, мое наказание и мой смысл жизни. Когда мне надо себя „похвалить“, я ем. Когда мне надо себя „наказать“, я тоже ем. А потом вызываю рвоту, чтобы эта еда вышла. Затем снова плачу и ненавижу себя, и чтобы „наказать“, снова ем. Порочный круг», — заключает собеседница издания.
Ростовчанка пока не обращалась за помощью к психотерапевту и психиатру, однако является частым гостем у гастроэнтеролога и стоматолога. Спустя год издевательств над собственным телом у нее развились патологии ЖКТ, появились проблемы с полостью рта. «Я не могу ничего советовать другим девочкам с РПП. Я только на пути осознания своей проблемы и принятия себя и своего тела. Кстати, недавно в этом мне помог фильм „Барби“. Он несет хорошую мораль, что быть женщиной, со своими особенностями характера, с целлюлитом, с неидеальными волосами — все равно большое счастье, и все мы прекрасны просто потому что живем на этом свете», — заключает Евгения.
Психолог Ольга Калашникова отмечает, что при проблеме РПП важно как можно скорее обратиться за помощью к психотерапевту, так как недуг влияет не только на ментальное здоровье, но и на физиологическое, в частности, ЖКТ.
Специалист говорит, что на формирование РПП влияют сразу несколько факторов. Одним из важнейших является семья. Например, дома с детства могли твердить, что красивыми и успешными являются только худые люди, что ужинать поздно вечером, есть сладкое или жирное — неприемлемо. Все эти установки формируют пищевое поведение человека.
Немаловажную роль также играет генетика, социальные сети, транслирующие культ худобы и правильного питания, а также бэкграунд каждого человека. К нему можно отнести, например, школьный буллинг из-за лишнего веса, а также опыт профессиональных занятий спортом.
Ольга Калашникова утверждает, что от расстройств пищевого поведения в Ростове страдают не только женщины, но и мужчины. «Да, их процент меньше, чем женский, и из этого процента 80% — это те, кто еще не обратился за помощью. В настоящее время образ Дани Милохина, Моргенштерна и других инфлюенсеров диктует культ худого мужского тела», — объясняет причины РПП у мужчин психолог.
«Также стоит сказать, что возраст людей с РПП значительно помолодел. На сегодняшний день пациент может быть в возрасте семи лет», — говорит собеседница издания.
Ольга Калашникова рассказала на что обратить внимание, если подозреваете у близкого человека булимию или анорексию. Первыми маркерами недуга являются резкое снижение веса за короткий срок, избегание совместных обедов и ужинов, частое посещение санузла или походы в туалет сразу после приема пищи. Также люди с РПП могут заменять полноценные приемы пищи на употребление чая, кофе или воды. Указать на булимию и анорексию может и большое количество разговоров о диетах, образе тела, чрезмерное изучение диетического меню и некий культ худобы.
Отдельно психолог выделила подписки человека на сообщества из разряда «Типичная анорексичка» и нахождение в тематических чатах. Корреспондент RostovGazeta вступила в один из подобных чатов. Девушки там делятся своими способами похудения и «успехами» на этом поприще. Некоторые диеты, например, «водные» или питание раз в четыре дня, которые ростовчанки советуют друг другу, явно могут привести к проблемам со здоровьем.
Вместе с тем девушки оказывают там другу психологическую поддержку в личных проблемах. Некоторые из ростовчанок успели подружиться в чатах, посвященных РПП. Они делятся друг с другом проблемами в отношениях с родителями, молодыми людьми с учителями.
Сообщества же, продвигающие культ РПП, как правило, в своих описаниях указывают, что не призывают никого худеть или садиться на диеты. Парадоксальным при этом выглядит тот факт, что большинство постов в таких группах посвящены именно культу худого тела и сомнительным в своей безопасности диетам.
Психолог Ольга Калашникова дала несколько советов, как помочь человеку с расстройством пищевого поведения. Прежде всего, с ним нужно откровенно поговорить, не обесценивая его проблемы и внимательно выслушав. В присутствии близкого с РПП нельзя говорить о диетах, худобе, моделях, блогерах и прочих триггерных темах.
Также нужно организовать для человека больше досуга. «Часто люди с РПП закрываются и много времени проводят дома, им сложно выходить в социум, так как мало сил, много соблазнов на еду, повышенная тревожность и раздражительность», — говорит психолог.
Не будет лишним самостоятельно углубиться и изучить литературу на тему булимии и анорексии, чтобы лучше понимать близкого человека с этим недугом.
Наконец, пожалуй, самым важным является поддержка человека в обращении за помощью к специалисту. Только он сможет поставить точный диагноз и расписать схему и способы лечения РПП.