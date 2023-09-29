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Posted 29 сентября, 06:30

Published 29 сентября, 06:30

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

«Юг Руси» доверил закупку сельхозпродукции искусственному интеллекту

«Юг Руси» доверил закупку сельхозпродукции искусственному интеллекту

29 сентября 2023, 06:30
Фото: 1MI
В центральном офисе ГК «Юг Руси» прошла презентация системы искусственного интеллекта. Его задача — помочь сельхозпроизводителям — партнёрам «Юга Руси» удобно и выгодно продавать свою продукцию. Хоть интеллект и искусственный, но имя он получил человеческое — Люся.

Люся, т. е. Людмила — потому, что милая людям, — считают в «Юге Руси» И не только милая, но и умная.

Зарегистрировавшись у «Люси» в личном кабинете на сайте югруси24.рф, аграрии смогут самостоятельно предлагать «Югу Руси» желательную для них цену за свою продукцию. Алгоритмы искусственного интеллекта системы проанализируют имеющиеся у группы компаний контракты и автоматически одобрят закупку в случае, если экономика это позволяет. Т.е. речь идет о смарт-контрактах. Таким образом, сельхозпроизводители смогут получить лучшую цену. Зачастую — выше средней по рынку.

«Всю нашу историю мы стремились быть первыми в инновациях — отметила исполнительный директор ГК „Юг Руси“ Лариса Сулацкая. Внедрение цифровизации в наших отношениях с партнерами — очередной шаг в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Задача сегодняшнего мероприятия была в том, чтобы показать — работа с помощью искусственного интеллекта — это выгодно, удобно и просто».

#Общество#Новости
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