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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Квадратный метр жилья в Ростовской области за несколько месяцев подорожал более, чем на 10%

Жилье в Ростовской области подорожало на 10%

29 сентября 2023, 18:05
Фото: rostovgazeta.ru
Квадратный метр жилья в Ростовской области за несколько месяцев подорожал более, чем на 10%
Квадратный метр жилья в Ростовской области за несколько месяцев подорожал более, чем на 10%, заявили в Минстрое РФ.

Министерство строительства России утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в Ростовской области в четвертом квартале 2023 года. Сумма составила 94 тысячи рублей.

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В первом квартале этого года средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в регионе составляла 85,1 тысячи рублей. Таким образом, показатель вырос всего за несколько месяцев на 10,4%.

Ранее эксперт разъяснил, к чему приведет «перегрев» ипотеки в Ростове.

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