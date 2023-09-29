Жилье в Ростовской области подорожало на 10%

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Министерство строительства России утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в Ростовской области в четвертом квартале 2023 года. Сумма составила 94 тысячи рублей.
В первом квартале этого года средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в регионе составляла 85,1 тысячи рублей. Таким образом, показатель вырос всего за несколько месяцев на 10,4%.
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