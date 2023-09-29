Житель Ростовской области сядет в тюрьму за то, что обманом пытался обрести «Родину»

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
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Updated Сегодня, 14:40
Целинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Владимира Кислицы. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Он хотел обманом получить права на чужое имущество.
Речь идет о девяти гектарах земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащих агрокомпании «Родина». Кислица принес сотрудникам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Целинского района поддельные документы, якобы доказывающие, что он имеет в долевой собственности участок стоимостью 1,1 миллиона рублей. Он ссылался на договор от 1996 года о внесении земельной доли в уставной капитал АОЗТ «Родина».
Сотрудники Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии быстро установили, что долевой собственности у Кислицы нет, а потому претендовать на участок земли он не может.
На суде Кислица свою вину не признал. Его приговорили к двум годам колонии общего режима.
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