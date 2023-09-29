Житель Ростовской области сядет в тюрьму за то, что обманом пытался обрести «Родину»

Речь идет о девяти гектарах земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащих агрокомпании «Родина». Кислица принес сотрудникам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Целинского района поддельные документы, якобы доказывающие, что он имеет в долевой собственности участок стоимостью 1,1 миллиона рублей. Он ссылался на договор от 1996 года о внесении земельной доли в уставной капитал АОЗТ «Родина».