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Published Сегодня, 14:38

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Житель Ростовской области пытался обманом заполучить земли агрокомпании «Родина»

Житель Ростовской области сядет в тюрьму за то, что обманом пытался обрести «Родину»

29 сентября 2023, 14:38
Фото: 1MI
Житель Ростовской области пытался обманом заполучить земли агрокомпании «Родина»

Житель Ростовской области пытался обманом заполучить земли агрокомпании «Родина»

В Ростовской области суд вынес приговор местному жителю, который пытался обманом получить участок земли агрокомпании «Родина», рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Целинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Владимира Кислицы. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Он хотел обманом получить права на чужое имущество.

Речь идет о девяти гектарах земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащих агрокомпании «Родина». Кислица принес сотрудникам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Целинского района поддельные документы, якобы доказывающие, что он имеет в долевой собственности участок стоимостью 1,1 миллиона рублей. Он ссылался на договор от 1996 года о внесении земельной доли в уставной капитал АОЗТ «Родина».

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Сотрудники Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии быстро установили, что долевой собственности у Кислицы нет, а потому претендовать на участок земли он не может.

На суде Кислица свою вину не признал. Его приговорили к двум годам колонии общего режима.

Ранее взрывпакет, патроны и миллионы нашли у главы отдела донского Росреестра.

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