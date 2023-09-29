Жительница Гукова пожаловалась на странности при подтверждении инвалидности

«А я самостоятельно передвигаюсь только по дому, я же ничего не вижу! Например, вчера попыталась пойти в ветаптеку, вроде близко от дома, и потеряла там сознание. Продавщицы перепугались, вызвали скорую. Меня отвезли в больницу, сделали кардиограмму, а она показала высокий пульс. Пульс у меня часто поднимается до запредельных величин. Зато комиссия по инвалидности указала только то, что я просто не вижу», — сокрушается жительница Гуково.