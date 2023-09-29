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Жительница Ростовской области пожаловалась на странности в заключении на инвалидность

Жительница Гукова пожаловалась на странности при подтверждении инвалидности

29 сентября 2023, 15:09
Фото: 1MI
Жительница Ростовской области пожаловалась на странности в заключении на инвалидность
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Гукова Светлана Авдеева. Она пожаловалась на странные заметки в документах на инвалидность и на отсутствие должного подхода к изучению ее состояния здоровья.

Напомним, что после лечения в больнице многодетная мать из Гукова Светлана Авдеева перестала видеть одним глазом. В отношении врача завели уголовное дело, а жительница Гукова добилась группы по инвалидности.

«В этом году я проходила подтверждение инвалидности. Каково же было мое удивление, когда документы оказались подписаны, в том числе и педиатром, а на справке фигурирует категория „ребенок-инвалид“. На каком основании и почему меня отнесли в категорию ребенка, я не понимаю», — отмечает многодетная мать.

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Светлана рассказывает, что ее попытки выяснить эту странность, ни к чему не привели.

«Когда я потребовала разъяснений, почему в моей справке стоит категория ребенка, мне сказали, что это аббревиатура», — говорит Авдеева.

Еще одно недоумение гуковчанки вызвал тот факт, что по всем позициям в протоколе, кроме зрения, она оказалась совершенно здорова.

«Комиссия даже не удосужилась изучить мои исследования почти на 50 тысяч рублей. На них у меня выявлены проблемы с сердцем. А в документах группы они никак не отражены», — возмущается Светлана.

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Собеседница разъясняет, что ряд отметок в протоколе о состоянии ее здоровья при подтверждении группы инвалидности у нее вызвал вопросы. В частности, в протоколе заявлено, что она может самостоятельно передвигаться, в том числе и на общественном транспорте.

«А я самостоятельно передвигаюсь только по дому, я же ничего не вижу! Например, вчера попыталась пойти в ветаптеку, вроде близко от дома, и потеряла там сознание. Продавщицы перепугались, вызвали скорую. Меня отвезли в больницу, сделали кардиограмму, а она показала высокий пульс. Пульс у меня часто поднимается до запредельных величин. Зато комиссия по инвалидности указала только то, что я просто не вижу», — сокрушается жительница Гуково.

«Меня отвезли в больницу, сделали кардиограмму, а она показала высокий пульс. Пульс у меня часто поднимается до запредельных величин», — сокрушается жительница Гуково.«Меня отвезли в больницу, сделали кардиограмму, а она показала высокий пульс. Пульс у меня часто поднимается до запредельных величин», — сокрушается жительница Гуково.
«Меня отвезли в больницу, сделали кардиограмму, а она показала высокий пульс. Пульс у меня часто поднимается до запредельных величин», — сокрушается жительница Гуково.
Фото: pxhere.com

В Главном бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Красного Сулина разъяснили, образец для справок существует общий — и для взрослых, и для детей. Поэтому на категорию «ребенок-инвалид», которая в документе заключена в скобки, обращать внимания не стоит. К слову, данный документ есть в наличии редакции.

«Жительница Гукова выбрала заочную форму освидетельствования. Очно мы ее не видели. Рассматривали только то, что нам написали медработники», — подчеркнули в МСЭ, посоветовав на освидетельствование группы по инвалидности обращаться лично.

Ранее RostovGazeta сообщала, как инвалид-колясочник живет в доме без удобств в Ростове с парализованной матерью.

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#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Гуково#Медицина#Красный Сулин#Инвалидность#Комиссия
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