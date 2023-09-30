Большинство россиян не смогли поехать в отпуск из-за роста цен в 2023 году

В издании рассказали, что, по результатам исследования социологов, в отдых за границу летом 2023 года смогли отправиться только 3% опрошенных россиян. При этом 80% участников опроса и вовсе не смогли позволить себе поездку из-за недостатка средств, из них 23% опрошенных провели отпуск дома, еще 13% респондентов поехали в путешествие по России.