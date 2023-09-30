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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 09:04

Большинство россиян не смогли поехать в отпуск из-за роста цен в 2023 году

Большинство россиян не смогли поехать в отпуск из-за роста цен в 2023 году

30 сентября 2023, 09:01
Фото: Midjourney
Большинство россиян не смогли поехать в отпуск из-за роста цен в 2023 году

Социологи рассказали, почему большинство ростовчан отказались от летнего отдыха

Социологи выяснили, что в 2023 году около 80% опрошенных россиян не смогли позволить себе поехать в отпуск летом, об этом сообщил портал «Новые известия».

В издании рассказали, что, по результатам исследования социологов, в отдых за границу летом 2023 года смогли отправиться только 3% опрошенных россиян. При этом 80% участников опроса и вовсе не смогли позволить себе поездку из-за недостатка средств, из них 23% опрошенных провели отпуск дома, еще 13% респондентов поехали в путешествие по России.

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Кроме того, социологи выяснили, что среди респондентов все лето за работой провели 43% мужчин и 28% женщин. Более трети опрошенных (35%) заявили, что не брали отпуск летом вовсе.

По данным издания, основной причиной отказа от отпуска стал серьезный рост цен на услуги туроператоров и отдых в целом. Например, средняя стоимость недельных путевок в Турцию на двоих составила 195 тысяч рублей, неделя отдыха в Сочи без питания обошлась бы в 50 тысяч рублей с человека.

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