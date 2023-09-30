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Донские фермеры обнаружили схрон с самодельной взрывчаткой под Таганрогом

Донские фермеры обнаружили схрон с самодельной взрывчаткой под Таганрогом

30 сентября 2023, 15:49
Фото: 1MI
Донские фермеры обнаружили схрон с самодельной взрывчаткой под Таганрогом
В Ростовской области фермеры обнаружили в поле под Таганрогом схрон со взрывными устройствами, об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В субботу, 30 сентября, Telegram-канал Mash рассказал, что в Ростовской области нашли схрон с пластичной взрывчаткой и запалами. По информации авторов канала, опасную находку обнаружили рабочие, которые готовили поле под Таганрогом к осени.

По предварительной информации, фермеры обнаружили схрон у куста, место хранения взрывчатки было тщательно замаскировано, на дне находилось три взрывных устройства (далее СВУ). При этом одно из них поместили в алюминиевую банку, а остальные два оставили в пакетах, обмотанных красной пленкой.

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«К ним были прикреплены запалы от гранат РГД-1, а сами СВУ были начинены 40-миллиметровыми шурупами», — сказано в сообщении.

После обнаружения взрывчатых устройств рабочие самостоятельно разминировали снаряды и якобы передали их сотрудникам правоохранительных органов.

Журналисты запросили подтверждение информации у полицейских, однако пока не получили официального комментария от представителей власти. Данные уточняются.

Ранее в медицинском центре в Азове обнаружили сумку с подозрительными мобильными телефонами, упакованными в фольгу.

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