Донские фермеры обнаружили схрон с самодельной взрывчаткой под Таганрогом

По предварительной информации, фермеры обнаружили схрон у куста, место хранения взрывчатки было тщательно замаскировано, на дне находилось три взрывных устройства (далее СВУ). При этом одно из них поместили в алюминиевую банку, а остальные два оставили в пакетах, обмотанных красной пленкой.