Донские фермеры обнаружили схрон с самодельной взрывчаткой под Таганрогом

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Updated Сегодня, 15:51
В субботу, 30 сентября, Telegram-канал Mash рассказал, что в Ростовской области нашли схрон с пластичной взрывчаткой и запалами. По информации авторов канала, опасную находку обнаружили рабочие, которые готовили поле под Таганрогом к осени.
По предварительной информации, фермеры обнаружили схрон у куста, место хранения взрывчатки было тщательно замаскировано, на дне находилось три взрывных устройства (далее СВУ). При этом одно из них поместили в алюминиевую банку, а остальные два оставили в пакетах, обмотанных красной пленкой.
«К ним были прикреплены запалы от гранат РГД-1, а сами СВУ были начинены 40-миллиметровыми шурупами», — сказано в сообщении.
После обнаружения взрывчатых устройств рабочие самостоятельно разминировали снаряды и якобы передали их сотрудникам правоохранительных органов.
Журналисты запросили подтверждение информации у полицейских, однако пока не получили официального комментария от представителей власти. Данные уточняются.
Ранее в медицинском центре в Азове обнаружили сумку с подозрительными мобильными телефонами, упакованными в фольгу.