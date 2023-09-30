Донские ученые разработали материал, позволяющий получить топливо из воды

По словам представителей ростовского вуза, в настоящий момент наиболее эффективными электрокатализаторами являются платина и ее производные, однако стоимость этих материалов очень высока, а потому материал, разработанный учеными, способен стать экономичной альтернативой палладиевых катализаторов для топливных элементов.