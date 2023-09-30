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Донские ученые разработали материал, позволяющий получить топливо из воды

Донские ученые разработали материал, позволяющий получить топливо из воды

30 сентября 2023, 07:21
Фото: 1MI
Донские ученые разработали материал, позволяющий получить топливо из воды
В Ростовской области донские ученые разработали материал, позволяющий расщеплять воду на кислород и водород для получения топлива, об этом сообщил портал ТАСС.

Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории технологии функциональных наноматериалов ЮФУ Татьяна Мясоедова рассказала ТАСС, что ученым удалось разработать экономичный материал, позволяющий эффективно расщеплять воду на водород и кислород для получения топлива.

Сам материал сульфид меди-молибдена, по словам Татьяны Мясоедовой, может стать катализатором для получения топливных элементов. Катализатор на металлической пластинке, на никелевой пене, помещают под воздействие электрического тока, благодаря этому происходит расщепление воды на кислород и водород.

«Мы попытались использовать свойства как молибдена, так и ионов меди, то есть комплексный материал, который позволяет суммировать свойства и тех, и других материалов», — рассказала Мясоедова.

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По словам представителей ростовского вуза, в настоящий момент наиболее эффективными электрокатализаторами являются платина и ее производные, однако стоимость этих материалов очень высока, а потому материал, разработанный учеными, способен стать экономичной альтернативой палладиевых катализаторов для топливных элементов.

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