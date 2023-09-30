Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове со 2 и по 8 октября

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Из-за работ на оборудовании в понедельник, 2 октября, электричества не будет на улицах Кочубея, Портовая, Комсомольская, 33-я линия, 35-я линия. Во вторник обесточат улицы Евдокимова, Фурмановская, Краснокурсантская, Нариманова, Днестровская, Криворожская, Каховская, Погодина, Симферопольская, Бодрая. Также это коснется улицы Пирогова, переулков Оренбургский, Кошевого, Ялтинский, Батумский, Бориславский, Забайкальский, Марксистский, Канонерский.
В среду ограничения введут на проспектах Театральный, Шолохова и в переулке Энергетиков. В четверг света не будет на улицах 26-я линия, 28-я линия, Мурлычева, Рябышева, Вити Черевичкина.
В пятницу электричество выключат по улицам 7-я линия, 9-я линия, Листопадова, 1-я Пролетарская.
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