Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове со 2 и по 8 октября

Из-за работ на оборудовании в понедельник, 2 октября, электричества не будет на улицах Кочубея, Портовая, Комсомольская, 33-я линия, 35-я линия. Во вторник обесточат улицы Евдокимова, Фурмановская, Краснокурсантская, Нариманова, Днестровская, Криворожская, Каховская, Погодина, Симферопольская, Бодрая. Также это коснется улицы Пирогова, переулков Оренбургский, Кошевого, Ялтинский, Батумский, Бориславский, Забайкальский, Марксистский, Канонерский.