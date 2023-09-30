На реконструкцию дороги из Ростова в Ставрополь выделили 434,5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В пятницу, 29 сентября, Минтранспорта Ростовской области опубликовало электронный аукцион для поиска подрядчика, который займется реконструкцией автомобильной дороги из Ростова в Ставрополь. Реконструкция коснется участка трассы от М-4 «Дон» до границы Ставропольского края в Песчанокопском районе от 142-го до 147-го километра, стоимость работ оценили в 434,5 миллиона рублей.
За эти деньги будущему исполнителю предстоит привести в порядок пять километров дороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь» в Песчанокопском районе. Работы пройдут в несколько этапов, реконструкцию необходимо закончить к 12 ноября 2024 года. Заявку на участие в тендере можно подать до 9 октября, подрядчика выберут через два дня после завершения приема предложений от поставщиков услуг.
Ранее стало известно, что на ремонт трассы «Новороссия» собираются потратить около четырех миллиардов рублей.