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На реконструкцию дороги из Ростова в Ставрополь выделили 434,5 млн рублей

На реконструкцию дороги из Ростова в Ставрополь выделили 434,5 млн рублей

30 сентября 2023, 12:52
Фото: 1MI
На реконструкцию дороги из Ростова в Ставрополь выделили 434,5 млн рублей
В Ростовской области на реконструкцию дороги из Ростова в Ставрополь потратят более 430 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.

В пятницу, 29 сентября, Минтранспорта Ростовской области опубликовало электронный аукцион для поиска подрядчика, который займется реконструкцией автомобильной дороги из Ростова в Ставрополь. Реконструкция коснется участка трассы от М-4 «Дон» до границы Ставропольского края в Песчанокопском районе от 142-го до 147-го километра, стоимость работ оценили в 434,5 миллиона рублей.

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За эти деньги будущему исполнителю предстоит привести в порядок пять километров дороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь» в Песчанокопском районе. Работы пройдут в несколько этапов, реконструкцию необходимо закончить к 12 ноября 2024 года. Заявку на участие в тендере можно подать до 9 октября, подрядчика выберут через два дня после завершения приема предложений от поставщиков услуг.

Ранее стало известно, что на ремонт трассы «Новороссия» собираются потратить около четырех миллиардов рублей.

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