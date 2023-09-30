На реконструкцию дороги из Ростова в Ставрополь выделили 434,5 млн рублей

За эти деньги будущему исполнителю предстоит привести в порядок пять километров дороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь» в Песчанокопском районе. Работы пройдут в несколько этапов, реконструкцию необходимо закончить к 12 ноября 2024 года. Заявку на участие в тендере можно подать до 9 октября, подрядчика выберут через два дня после завершения приема предложений от поставщиков услуг.