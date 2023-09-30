«Неометрия» лидирует по объемам строительства на черноморском побережье

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Возглавляет ТОП-5 компания «Неометрия», которая в данный момент строит 261 182 кв. м в Сочи и Новороссийске. Результат застройщика на 28% превышает показатель на второй позиции рейтинга, и на 51% — третьей. В данный момент на проекты девелопера приходится 34% всего объема строительства пяти ключевых компаний рынка побережья.
На втором месте по объемам строительства находится девелопер Ava Group (203 598 кв. м в Сочи), на третьем «Альпика Групп» (172 946 кв. м, также в Сочи), на четвертом «Гамма» (Анапа, 91 985 кв. м), а на пятом — МПМК «Краснодарская 1» (77 858 кв. м в Новороссийске).
Генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко отмечает, что интерес к черноморскому побережью в России со временем только возрастает и в данный момент подогревается трендом на внутренний туризм.
«Побережье Черного моря — регион, привлекательный как для приобретения инвестиционной недвижимости, так и для покупки квартир для личного проживания или отдыха с семьей. Последние годы черноморское побережье становится все более развитой туристической локацией, недвижимость в прибрежных городах привлекает покупателей, а „Неометрия“, в свою очередь, отвечает на растущий спрос новыми качественными проектами», — рассказала она.
Напомним, что в Сочи «Неометрия» реализует четыре девелоперских проекта. ЖК «Флора» — семь 12-этажных домов комфорт-класса в одной из самых экологически чистых локаций курорта, микрорайоне Кудепста. ЖК «Фрукты» — современный комплекс, состоящий из девяти 12-этажных домов комфорт-класса рядом с Олимпийским парком на федеральной территории «Сириус». «Лестория» — первый в Сочи жилой комплекс в сегменте «эко комфорт плюс» с широким набором сервисов премиум-уровня. А также «Нескучный сад» — премиальный гостиничный комплекс под управлением отельного оператора. В Новороссийске девелопер реализует ЖК «Облака», расположенный в Центральном микрорайоне с низкой плотностью застройки всего в 5 минутах до моря.
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ЖК «Флора» Застройщик ООО СЗ РАФСТРОЙ
ЖК «Фрукты» Застройщик ООО СЗ ЮГСТРОЙ РЕГИОН
ЖК «Лестория» Застройщик ООО СЗ РОДИНА
«Нескучный сад» Застройщик ООО СЗ ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА
ЖК «Облака» Застройшик ООО СЗ БЕЛЫЕ РОСЫ
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ООО «Неометрия»