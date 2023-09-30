«Неометрия» лидирует по объемам строительства на черноморском побережье

Напомним, что в Сочи «Неометрия» реализует четыре девелоперских проекта. ЖК «Флора» — семь 12-этажных домов комфорт-класса в одной из самых экологически чистых локаций курорта, микрорайоне Кудепста. ЖК «Фрукты» — современный комплекс, состоящий из девяти 12-этажных домов комфорт-класса рядом с Олимпийским парком на федеральной территории «Сириус». «Лестория» — первый в Сочи жилой комплекс в сегменте «эко комфорт плюс» с широким набором сервисов премиум-уровня. А также «Нескучный сад» — премиальный гостиничный комплекс под управлением отельного оператора. В Новороссийске девелопер реализует ЖК «Облака», расположенный в Центральном микрорайоне с низкой плотностью застройки всего в 5 минутах до моря.