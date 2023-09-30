Пьяная девушка погибла при попытке перебежать М-4 «Дон» в Ростовской области

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Published Сегодня, 06:52
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Вечером в пятницу, 29 сентября, водитель Kia Rio сбил пьяную девушку, которая перелезла через ограждение и пыталась перебежать дорогу. В результате она попала под колеса автомобиля на трассе М-4 «Дон».
«Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ее личность пока установить не удалось», — уточнили в управлении.
В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее спасателям пришлось распилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.