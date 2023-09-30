Ростовчане сравнили центр города с каменной сковородой из-за нехватки деревьев

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В четверг, 28 сентября, один из местных жителей оставил жалобу на портале благоустройства Ростова, сообщив, что центр города, в частности перекресток улицы Тургеневской с Семашко, превращаются в пустыню из-за исчезновения деревьев.
Внимание горожанина привлек участок на улице Тургеневской рядом с домом №48, где ростовчанин заметил опустевшие без деревьев участки под размещение растений.
«Родной, некогда зеленый Ростов-на-Дону продолжает превращаться в каменную сковороду[…] Это самый центр города. Гостевой маршрут! В одном случае пень выкорчевали, в другом нет, но факт в том, что там были деревья! Подобных мест, где в тротуаре место для дерева есть, а самого дерева нет, только в пределах центра Ростова можно найти под сотню!», — возмутился местный житель, призвав лица, отвечающие за благоустройство, ответить, когда ожидается высадка новых растений.
По словам горожанина, деревьям не требуется ни ограда, ни каменные вазы, а для озеленения необходимы только саженцы, высадка которых обойдется дешевле покрытия этих участков асфальтом или плиткой.
Ранее Ростовскую область включили в список регионов, склонных к опустыниванию из-за недостатка деревьев.