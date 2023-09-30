Ростовчане сравнили центр города с каменной сковородой из-за нехватки деревьев

«Родной, некогда зеленый Ростов-на-Дону продолжает превращаться в каменную сковороду[…] Это самый центр города. Гостевой маршрут! В одном случае пень выкорчевали, в другом нет, но факт в том, что там были деревья! Подобных мест, где в тротуаре место для дерева есть, а самого дерева нет, только в пределах центра Ростова можно найти под сотню!», — возмутился местный житель, призвав лица, отвечающие за благоустройство, ответить, когда ожидается высадка новых растений.