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Ростовская область стала лидером по несырьевому неэнергетическому экспорту в ЮФО

Ростовская область стала лидером по несырьевому неэнергетическому экспорту в ЮФО

30 сентября 2023, 08:14
Фото: pxhere.com
Ростовская область стала лидером по несырьевому неэнергетическому экспорту в ЮФО
Ростовская область стала лидером Южного федерального округа по экспорту несырьевых неэнергетических товаров, об этом сообщили представители Российского экспортного центра.

Портал РИА «Новости» со ссылкой на Российский экспортный центр рассказал, что Ростовская область заняла первое место в ЮФО по несырьевому неэнергетическому экспорту.

По словам замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, это результат многолетней работы.

«Мы диверсифицируем направления логистики товаров, делаем акцент на Африку, Азию», — рассказал Игорь Гуськов.

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Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов добавил, что Ростовская область, несмотря на санкции и условия внешней экономики, смогла минимизировать негативные последствия для экспорта и нарастить его объемы на 30%. При этом объем несырьевого неэнергетического экспорта за год увеличился практически на 50%.

Ранее стало известно, что только за первое полугодие 2023 года Ростовская область продала в недружественные страны товаров на 300 миллионов долларов.

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