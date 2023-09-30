Ростовская область стала лидером по несырьевому неэнергетическому экспорту в ЮФО

Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов добавил, что Ростовская область, несмотря на санкции и условия внешней экономики, смогла минимизировать негативные последствия для экспорта и нарастить его объемы на 30%. При этом объем несырьевого неэнергетического экспорта за год увеличился практически на 50%.