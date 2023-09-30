Ростовская область стала лидером по несырьевому неэнергетическому экспорту в ЮФО

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Портал РИА «Новости» со ссылкой на Российский экспортный центр рассказал, что Ростовская область заняла первое место в ЮФО по несырьевому неэнергетическому экспорту.
По словам замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, это результат многолетней работы.
«Мы диверсифицируем направления логистики товаров, делаем акцент на Африку, Азию», — рассказал Игорь Гуськов.
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов добавил, что Ростовская область, несмотря на санкции и условия внешней экономики, смогла минимизировать негативные последствия для экспорта и нарастить его объемы на 30%. При этом объем несырьевого неэнергетического экспорта за год увеличился практически на 50%.
Ранее стало известно, что только за первое полугодие 2023 года Ростовская область продала в недружественные страны товаров на 300 миллионов долларов.