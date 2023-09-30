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Стало известно о смерти Почетного гражданина Таганрога Тарасенко

Стало известно о смерти Почетного гражданина Таганрога Тарасенко

30 сентября 2023, 05:49
Фото: 1MI
Ушел из жизни Почетный гражданин Таганрога Анатолий Тарасенко, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Он рассказал, что Тарасенко было 86 лет, а весь его трудовой путь связан со строительством. При его содействии реализовали несколько масштабных проектов, в том числе возвели более 20 домов, а также провели реконструкцию Театрального сквера.

Сити-менеджер назвал смерть Тарасенко невосполнимой для города потерей. Он выразил соболезнования его близким.

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«Информация о времени и месте прощания с Почетным таганрожцем будет размещена дополнительно», — уточнил градоначальник.

Ранее скончался известный ученый из Ростовской области Анатолий Грабовец.

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