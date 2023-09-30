Суд оставил без изменений приговор по делу о пытках в тюремной больнице Ростова

Согласно данным «Известий», следующее заседание об истязании пациентов в МОТБ №19 ФСИН должно состояться 2 октября. Фигурантами дела стали сотрудники больницы и осужденные, которые выполняли функции санитаров. По информации издания, персонал больницы и осужденные привязывали пациентов к кроватям, морили их голодом, отказывали в медицинской помощи, а также избивали. Один из пациентов был привязан к кровати более 70 дней, всего в деле 43 потерпевших.