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Суд оставил без изменений приговор по делу о пытках в тюремной больнице Ростова

Суд оставил без изменений приговор по делу о пытках в тюремной больнице Ростова

30 сентября 2023, 13:54
Фото: 1MI
Суд оставил без изменений приговор по делу о пытках в тюремной больнице Ростова
Кассационный суд оставил без изменений приговор психиатру Ксении Маркаровой, которую подозревали в пытках пациентов тюремной больницы в Ростове, об этом сообщили «Известия».

В четверг, 28 сентября, кассационный суд оставил без изменений приговор по делу об истязании осужденных в больнице ФСИН на территории Ростова-на-Дону против врача-психиатра Ксении Маркаровой. В феврале женщину приговорили к трем годам условного срока, гособвинители запросили для нее четыре года колонии, но не добились ужесточения наказания.

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Согласно данным «Известий», следующее заседание об истязании пациентов в МОТБ №19 ФСИН должно состояться 2 октября. Фигурантами дела стали сотрудники больницы и осужденные, которые выполняли функции санитаров. По информации издания, персонал больницы и осужденные привязывали пациентов к кроватям, морили их голодом, отказывали в медицинской помощи, а также избивали. Один из пациентов был привязан к кровати более 70 дней, всего в деле 43 потерпевших.

Теперь на скамье подсудимых, по предварительной информации, окажутся замначальника МОТБ № 19 по безопасности и оперативной работе Александр Лях, начальник психиатрического отделения Дарья Позднякова и психиатр Анастасия Поторочина. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.

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