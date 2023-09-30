Тренер ФК «Ростов» Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Уралом»

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Напомним, что матч прошел в рамках чемпионата России и завершился со счетом 2:2. Сейчас клуб находится на 11 месте турнирной таблицы, «Урал» — на 7.
После этой встречи Карпин заявил, что это упущенная победа.
«Матч получился противоречивым по сюжету? Противоречивости никакой не вижу. С точки зрения результата — да, но игра… По-моему, все очевидно: кто играл и кто создавал моменты», — пишет «Чемпионат» со ссылкой на слова тренера.
Ранее стало известно, что ФК «Ростов» потратят 8 миллионов на услуги стюардов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.