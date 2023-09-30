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Тренер ФК «Ростов» Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Уралом»

Тренер ФК «Ростов» Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Уралом»

30 сентября 2023, 05:32
Фото: 1MI
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал упущенной победой результат матча с «Уралом», прозвучало на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч прошел в рамках чемпионата России и завершился со счетом 2:2. Сейчас клуб находится на 11 месте турнирной таблицы, «Урал» — на 7.

После этой встречи Карпин заявил, что это упущенная победа.

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«Матч получился противоречивым по сюжету? Противоречивости никакой не вижу. С точки зрения результата — да, но игра… По-моему, все очевидно: кто играл и кто создавал моменты», — пишет «Чемпионат» со ссылкой на слова тренера.

Ранее стало известно, что ФК «Ростов» потратят 8 миллионов на услуги стюардов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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