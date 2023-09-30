Трое мужчин отправились в колонию вместо СВО после потасовки на полигоне под Ростовом

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Портал «Ъ» рассказал, что на днях Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес решение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителей Астраханской области Рамиля Бимагамбетова, Жанарбека Джалмухамбетова и Чингисхана Калиева. Мужчин обвинили в насильственных действиях в отношении начальника в период боевых действий и дискредитации своего командира перед подчиненными.
Сообщается, что 1 июня на полигоне «Кадамовский» во время прохождения военной подготовки между подозреваемыми и их начальником возник конфликт, который перерос в потасовку. По данным издания, один из астраханцев после словесной перепалки придушил комбата, чем подорвал его авторитет в глазах подчиненных.
Изначально фигурантам дела грозило до 15 лет колонии, однако суд определил, что Бимагамбетов проведет в колонии шесть лет, а его товарищи по 5,5 лет. Издание сообщает, что мужчины не собираются обжаловать приговор, однако отбывать наказание они также не будут — осужденные собираются написать заявление, чтобы заменить оставшуюся часть наказания военной службой в зоне СВО.
Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.
Ранее контрактники приговорили к трем годам колонии после того, как он покинул военную часть в Волгограде.