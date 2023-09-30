Трое мужчин отправились в колонию вместо СВО после потасовки на полигоне под Ростовом

Изначально фигурантам дела грозило до 15 лет колонии, однако суд определил, что Бимагамбетов проведет в колонии шесть лет, а его товарищи по 5,5 лет. Издание сообщает, что мужчины не собираются обжаловать приговор, однако отбывать наказание они также не будут — осужденные собираются написать заявление, чтобы заменить оставшуюся часть наказания военной службой в зоне СВО.