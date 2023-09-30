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Published Сегодня, 10:37

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Updated Сегодня, 10:39

Трое мужчин отправились в колонию вместо СВО после потасовки на полигоне под Ростовом

Трое мужчин отправились в колонию вместо СВО после потасовки на полигоне под Ростовом

30 сентября 2023, 10:37
Фото: 1MI
Трое мужчин отправились в колонию вместо СВО после потасовки на полигоне под Ростовом

Суд вынес приговор контрактникам, устроившим потасовку на полигоне под Ростовом

Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактникам, которые устроили потасовку на военном полигоне «Кадамовский», об этом сообщили СМИ.

Портал «Ъ» рассказал, что на днях Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес решение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителей Астраханской области Рамиля Бимагамбетова, Жанарбека Джалмухамбетова и Чингисхана Калиева. Мужчин обвинили в насильственных действиях в отношении начальника в период боевых действий и дискредитации своего командира перед подчиненными.

Сообщается, что 1 июня на полигоне «Кадамовский» во время прохождения военной подготовки между подозреваемыми и их начальником возник конфликт, который перерос в потасовку. По данным издания, один из астраханцев после словесной перепалки придушил комбата, чем подорвал его авторитет в глазах подчиненных.

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Изначально фигурантам дела грозило до 15 лет колонии, однако суд определил, что Бимагамбетов проведет в колонии шесть лет, а его товарищи по 5,5 лет. Издание сообщает, что мужчины не собираются обжаловать приговор, однако отбывать наказание они также не будут — осужденные собираются написать заявление, чтобы заменить оставшуюся часть наказания военной службой в зоне СВО.

Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.

Ранее контрактники приговорили к трем годам колонии после того, как он покинул военную часть в Волгограде.

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