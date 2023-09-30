В 2024 году в Ростовской области может вырасти размер оплаты труда на 18,5%

Однако эксперты отмечают, что хотя официальная статистика свидетельствует о номинальном росте доходов россиян, растущий курс доллара привел к тому, что доходы населения стали фактически отрицательными. По словам издания, если в 2014 году средние доходы населения составляли около 992 долларов, то в 2023 году при заявленном росте среднего уровня зарплаты работающих граждан и МРОТ россияне получают около 795 долларов.