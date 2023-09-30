В 2024 году в Ростовской области может вырасти размер оплаты труда на 18,5%

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Издание объявило, что в Госдуму внесли законопроект с предложением увеличить минимальный размер оплаты труда (далее МРОТ) до 19242 рублей с 2024 года. Это будет на 18,5% больше действующего МРОТ, прирост составит ровно три тысячи рублей. Если законопроект примут, то МРОТ составит 47,7% от медианной зарплаты.
Однако эксперты отмечают, что хотя официальная статистика свидетельствует о номинальном росте доходов россиян, растущий курс доллара привел к тому, что доходы населения стали фактически отрицательными. По словам издания, если в 2014 году средние доходы населения составляли около 992 долларов, то в 2023 году при заявленном росте среднего уровня зарплаты работающих граждан и МРОТ россияне получают около 795 долларов.
«Инфляция в стране за этот период составила 92,08%», — сказано в сообщении.
Ранее эксперты составили прогноз о том, что произойдет с зарплатами жителей Ростовской области в ближайшем будущем.