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Published Сегодня, 09:39

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В 2024 году в Ростовской области может вырасти размер оплаты труда на 18,5%

В 2024 году в Ростовской области может вырасти размер оплаты труда на 18,5%

30 сентября 2023, 09:39
Фото: rostovgazeta.ru
В 2024 году в Ростовской области может вырасти размер оплаты труда на 18,5%
В Госдуму внесли законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда дончан и жителей других регионов России до 19,2 тысячи рублей, подробностями поделился портал «Новые известия».

Издание объявило, что в Госдуму внесли законопроект с предложением увеличить минимальный размер оплаты труда (далее МРОТ) до 19242 рублей с 2024 года. Это будет на 18,5% больше действующего МРОТ, прирост составит ровно три тысячи рублей. Если законопроект примут, то МРОТ составит 47,7% от медианной зарплаты.

Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%
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Однако эксперты отмечают, что хотя официальная статистика свидетельствует о номинальном росте доходов россиян, растущий курс доллара привел к тому, что доходы населения стали фактически отрицательными. По словам издания, если в 2014 году средние доходы населения составляли около 992 долларов, то в 2023 году при заявленном росте среднего уровня зарплаты работающих граждан и МРОТ россияне получают около 795 долларов.

«Инфляция в стране за этот период составила 92,08%», — сказано в сообщении.

Ранее эксперты составили прогноз о том, что произойдет с зарплатами жителей Ростовской области в ближайшем будущем.

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