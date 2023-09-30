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В НАТО оценили боевое применение ростовских вертолетов Ми-28

В НАТО оценили боевое применение ростовских вертолетов Ми-28

30 сентября 2023, 17:48
Фото: mil.ru
В НАТО оценили боевое применение ростовских вертолетов Ми-28
В штаб-квартире НАТО объявили, что ростовские вертолеты позволяют обманывать радары противника, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «ДОН24» со ссылкой на западные средства массовой информации сообщил, что вертолеты Ми-28, которые выпускают на ростовском заводе, начали использовать новые методы радиоэлектронной борьбы. Источник в штаб-квартире НАТО объявил, что благодаря применению новых модулей наведения ростовские вертолеты способны обмануть украинские радары.

«Эти аппараты создают помехи, подавляя украинские средства обнаружения воздушных целей», — сказано в сообщении.

Из ростовских вертолетов Ми-28 создадут отряды для ликвидации украинских БПЛА
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Принцип работы устройств заключается в новых методах электронного сканирования, которые идентифицируют и локализуют излучение украинских радаров, после анализа сигнала устройство создает помехи и нарушает работу украинских систем мониторинга воздушного пространства.

По данным источника, модули, которые используют российские летчики, создают хаос в радиоэфире, не позволяя отличить реальные цели от ложных.

Ранее стало известно, что вертолеты Ми-28 планируют использовать для создания отрядов по борьбе с украинскими беспилотниками.

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