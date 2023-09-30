В НАТО оценили боевое применение ростовских вертолетов Ми-28

Портал «ДОН24» со ссылкой на западные средства массовой информации сообщил, что вертолеты Ми-28, которые выпускают на ростовском заводе, начали использовать новые методы радиоэлектронной борьбы. Источник в штаб-квартире НАТО объявил, что благодаря применению новых модулей наведения ростовские вертолеты способны обмануть украинские радары.