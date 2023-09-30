В НАТО оценили боевое применение ростовских вертолетов Ми-28

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Портал «ДОН24» со ссылкой на западные средства массовой информации сообщил, что вертолеты Ми-28, которые выпускают на ростовском заводе, начали использовать новые методы радиоэлектронной борьбы. Источник в штаб-квартире НАТО объявил, что благодаря применению новых модулей наведения ростовские вертолеты способны обмануть украинские радары.
«Эти аппараты создают помехи, подавляя украинские средства обнаружения воздушных целей», — сказано в сообщении.
Принцип работы устройств заключается в новых методах электронного сканирования, которые идентифицируют и локализуют излучение украинских радаров, после анализа сигнала устройство создает помехи и нарушает работу украинских систем мониторинга воздушного пространства.
По данным источника, модули, которые используют российские летчики, создают хаос в радиоэфире, не позволяя отличить реальные цели от ложных.
Ранее стало известно, что вертолеты Ми-28 планируют использовать для создания отрядов по борьбе с украинскими беспилотниками.