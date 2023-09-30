В Ростове авария с автобусом спровоцировала пробку на Нагибина

В ГИБДД пока не ответили на запрос журналистов об обстоятельствах ДТП, однако в Telegram-канале «Это Ростов!» сообщили, что автобус №77 въехал в стену, а «ГАЗель» влетела в отбойник. Информация об обстоятельствах ДТП и возможных пострадавших уточняется.