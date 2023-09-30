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Published Сегодня, 14:30

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Updated Сегодня, 14:32

В Ростове авария с автобусом спровоцировала пробку на Нагибина

В Ростове авария с автобусом спровоцировала пробку на Нагибина

30 сентября 2023, 14:30
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове авария с автобусом спровоцировала пробку на Нагибина
В Ростове из-за аварии с участием автобуса и «ГАЗели» на проспекте Михаила Нагибина возникла огромная пробка, сведения об этом появились в «Яндекс Картах».

Вечером субботы, 30 сентября, в Ростове на проспекте Михаила Нагибина в районе Братского кладбища произошла авария с участием автобуса №77 и «ГАЗели». В результате ДТП от ТРЦ «Горизонт» до Братского кладбища образовался затор протяженностью 2,5 километра в сторону центра Ростова.

Фото: Яндекс Карты

В ГИБДД пока не ответили на запрос журналистов об обстоятельствах ДТП, однако в Telegram-канале «Это Ростов!» сообщили, что автобус №77 въехал в стену, а «ГАЗель» влетела в отбойник. Информация об обстоятельствах ДТП и возможных пострадавших уточняется.

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Ранее дорожные работы и ДТП спровоцировали пробку у поселка Рассвет.

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