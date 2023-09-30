В Ростове авария с автобусом спровоцировала пробку на Нагибина

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Вечером субботы, 30 сентября, в Ростове на проспекте Михаила Нагибина в районе Братского кладбища произошла авария с участием автобуса №77 и «ГАЗели». В результате ДТП от ТРЦ «Горизонт» до Братского кладбища образовался затор протяженностью 2,5 километра в сторону центра Ростова.
В ГИБДД пока не ответили на запрос журналистов об обстоятельствах ДТП, однако в Telegram-канале «Это Ростов!» сообщили, что автобус №77 въехал в стену, а «ГАЗель» влетела в отбойник. Информация об обстоятельствах ДТП и возможных пострадавших уточняется.