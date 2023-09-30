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Published Сегодня, 12:08

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В Ростове четвертый день ищут пропавшую без вести 18-летнюю девушку

В Ростове четвертый день ищут пропавшую без вести 18-летнюю девушку

30 сентября 2023, 12:08
Фото: 1MI
В Ростове четвертый день ищут пропавшую без вести 18-летнюю девушку
В Ростове ищут Рухсору Рахмонову, пропавшую 27 сентября, об этом сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт» Ростовской области.

В субботу, 30 сентября, поисковики объявили о пропаже 18-летней ростовчанки Рухсоры Рахмоновой. Девушка исчезла 27 сентября, и с тех пор от нее не было никаких вестей.

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Рухсору описывают, как девушку с худощавым телосложением, ее рост составляет 1,64 метра. У нее темно-каштановые волосы и карие глаза. На момент своего исчезновения девушка была одета в черную кофту с белыми цветами, серые джинсы и белые кроссовки, при себе у ростовчанки был розовый рюкзак.

Фото: "Лиза Алерт" Ростовской области

Если кто-то из дончан обладает информацией о том, где находится пропавшая девушка, их просят звонить по телефону 8(800)700-54-52 или номеру 112.

Ранее в Новочеркасске нашли 11-летнего мальчика, пропавшего из Центра помощи детям.

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