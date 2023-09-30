В Ростове четвертый день ищут пропавшую без вести 18-летнюю девушку

Рухсору описывают, как девушку с худощавым телосложением, ее рост составляет 1,64 метра. У нее темно-каштановые волосы и карие глаза. На момент своего исчезновения девушка была одета в черную кофту с белыми цветами, серые джинсы и белые кроссовки, при себе у ростовчанки был розовый рюкзак.