В Ростове у жителей Нариманова перегорела техника после отключения электричества

«У меня был хлопок такой дома, и я понял, что что-то перегорело», «И у нас хлопки, как отрубили [прим. редакции — электричество]… Что перегорело, мы теперь и не знаем», — поделились в беседе с корреспондентом местные жители. Больше других, по данным самих жильцов, пострадали собственники жилья в домах на улице Нариманова, 76 и 78.