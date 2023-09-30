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Published Сегодня, 17:01

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Updated Сегодня, 17:04

В Ростове у жителей Нариманова перегорела техника после отключения электричества

В Ростове у жителей Нариманова перегорела техника после отключения электричества

30 сентября 2023, 17:01
Фото: 1MI
В Ростове у жителей Нариманова перегорела техника после отключения электричества
В Ростове у жителей многоквартирных домов в результате перебоев с электроснабжением на улице Нариманова перегорела бытовая техника, об этом рассказал корреспондент RostovGazeta.

В субботу, 30 сентября, около 16.30 мск на улице Нариманова по одной из веток электроснабжения прекратилась подача электричества. Жители сообщили корреспонденту RostovGazeta, что в момент отключения электроэнергии они слышали заметные хлопки.

«Минут через 20 электричество дали, однако у многих, как утверждают сами жильцы, перегорела техника», — рассказал корреспондент.

Уже к 17.00 мск жители собрались на улице и направились в офис управляющей компании «Квадро» и подстанции «Донэнерго», однако пострадавших от перебоев электричества ростовчан отправили в офис на Добровольского, где они смогут получить информацию о произошедшем.

«У меня был хлопок такой дома, и я понял, что что-то перегорело», «И у нас хлопки, как отрубили [прим. редакции — электричество]… Что перегорело, мы теперь и не знаем», — поделились в беседе с корреспондентом местные жители. Больше других, по данным самих жильцов, пострадали собственники жилья в домах на улице Нариманова, 76 и 78.

Видео: rostovgazeta.ru

«Посмотрим, что перегорело. Похожая ситуация была семь лет назад, тогда никто ничего компенсировать жильцам не стал. Люди собираются писать коллективную жалобу», — уточняет корреспондент.

Информация об последствиях отключения электричества уточняется.

Ранее стало известно, когда в Ростове ожидаются массовые отключения электроэнергии.

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