В Ростове у жителей Нариманова перегорела техника после отключения электричества

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В субботу, 30 сентября, около 16.30 мск на улице Нариманова по одной из веток электроснабжения прекратилась подача электричества. Жители сообщили корреспонденту RostovGazeta, что в момент отключения электроэнергии они слышали заметные хлопки.
«Минут через 20 электричество дали, однако у многих, как утверждают сами жильцы, перегорела техника», — рассказал корреспондент.
Уже к 17.00 мск жители собрались на улице и направились в офис управляющей компании «Квадро» и подстанции «Донэнерго», однако пострадавших от перебоев электричества ростовчан отправили в офис на Добровольского, где они смогут получить информацию о произошедшем.
«У меня был хлопок такой дома, и я понял, что что-то перегорело», «И у нас хлопки, как отрубили [прим. редакции — электричество]… Что перегорело, мы теперь и не знаем», — поделились в беседе с корреспондентом местные жители. Больше других, по данным самих жильцов, пострадали собственники жилья в домах на улице Нариманова, 76 и 78.
«Посмотрим, что перегорело. Похожая ситуация была семь лет назад, тогда никто ничего компенсировать жильцам не стал. Люди собираются писать коллективную жалобу», — уточняет корреспондент.
Информация об последствиях отключения электричества уточняется.
Ранее стало известно, когда в Ростове ожидаются массовые отключения электроэнергии.