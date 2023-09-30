В Ростове в частном доме на Нансена вспыхнул пожар 30 сентября

В МЧС сообщили, что к работам по ликвидации огня привлекли 20 пожарных и семь единиц спецтехники. Огонь удалось локализовать к 08.43 мск. Работы по тушению пожара продолжаются. Пока информации о пострадавших в пожаре и причинах возникновения огня не появилось. Данные уточняются.