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Published Сегодня, 08:27

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В Ростове в частном доме на Нансена вспыхнул пожар 30 сентября

В Ростове в частном доме на Нансена вспыхнул пожар 30 сентября

30 сентября 2023, 08:27
Фото: pxhere.com
В Ростове в частном доме на Нансена вспыхнул пожар 30 сентября
В Ростове загорелся дом в частном секторе на улице Нансена, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В субботу, 30 сентября, около 07.50 мск в экстренные службы поступил сигнал о возгорании в Ворошиловском районе Ростова. Огонь охватил частный дом на улице Нансена, 233, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Фото: Яндекс Карты

В МЧС сообщили, что к работам по ликвидации огня привлекли 20 пожарных и семь единиц спецтехники. Огонь удалось локализовать к 08.43 мск. Работы по тушению пожара продолжаются. Пока информации о пострадавших в пожаре и причинах возникновения огня не появилось. Данные уточняются.

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Ранее в Ростове-на-Дону на ходу загорелся автомобиль.

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