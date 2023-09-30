В Ростовской области превращают воду в топливо, а жители все чаще болеют ковидом

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
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Updated Сегодня, 17:38
Ростовским ученым удалось создать материал, который позволяет расщепить воду на кислород и водород, об этом объявил портал ТАСС со ссылкой на сотрудников одного из донских вузов.
Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории технологии функциональных наноматериалов ЮФУ Татьяна Мясоедова рассказала ТАСС, что донские ученые обнаружили, что сульфид меди-молибдена может стать катализатором для получения топлива. Для этого на материал, размещенный на металлической пластине и никелевой пене, воздействуют электрическим током, вследствие этой реакции вода распадается на кислород и водород.
Ученые считают, что обнаруженный материал и его свойства способны стать экономически выгодной альтернативой благородным металлам, например, платине и ее производным, которые используют в качестве электрокатализаторов для топливных элементов.
Портал Стопкоронавирус.рф опубликовал данные о росте заболеваемости коронавирусом на территории Ростовской области.
Так за последний месяц на Дону коронавирусом заболели 330 местных жителей, 135 из них исследования подтвердили диагноз в период с 18 по 24 сентября. При этом прирост заболеваемости составил 64,6% по отношению к показателям предыдущей недели. При этом в госпитализации нуждались только 36 заболевших.
Портал «Известия» со ссылкой на собственные источники объявил, что в четверг, 28 сентября, кассационный суд вынес решение по делу психиатра Ксении Маркаровой, подозреваемой в издевательствах над пациентами МОТБ №19 в Ростове-на-Дону.
В феврале женщину признали виновной, ее приговорили к трем годам лишения свободы условно. Сторона обвинения пыталась добиться ужесточение наказания и замены его реальным сроком, однако потерпела неудачу.
Следующими на скамье подсудимых должны оказаться замначальника МОТБ № 19 по безопасности и оперативной работе Александр Лях, начальник психиатрического отделения Дарья Позднякова и психиатр Анастасия Поторочина, которых подозревают в превышении должностных полномочий. Их дела рассмотрят в суде в понедельник, 2 октября.
Напомним, несколько лет назад персонал МОТБ №19 ФСИН в Ростове обвинили в издевательствах над пациентами. По предварительной информации, от рук сотрудников больницы и заключенных, исполняющих роли санитаров, пострадали более 40 человек. В «Известиях» рассказали, что пациентов привязывали к койкам, не давали им пищу, не оказывали необходимую медицинскую помощь, а в отдельных случаях даже применяли физическое насилие.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные находятся на проверке.