В Ростовской области превращают воду в топливо, а жители все чаще болеют ковидом

Напомним, несколько лет назад персонал МОТБ №19 ФСИН в Ростове обвинили в издевательствах над пациентами. По предварительной информации, от рук сотрудников больницы и заключенных, исполняющих роли санитаров, пострадали более 40 человек. В «Известиях» рассказали, что пациентов привязывали к койкам, не давали им пищу, не оказывали необходимую медицинскую помощь, а в отдельных случаях даже применяли физическое насилие.