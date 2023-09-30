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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

Супруги из Ростовской области рассказали о первых днях жизни с двумя двойнями

В Ростовской области у супружеской пары за год родилось две двойни

30 сентября 2023, 07:54
Фото: pxhere.com
Супруги из Ростовской области рассказали о первых днях жизни с двумя двойнями

Супруги из Ростовской области рассказали о первых днях жизни с двумя двойнями

В Ростовской области у супружеской пары за год на свет появились две двойни, об этом рассказали представители Перинатального центра.

В начале недели стало известно, что 26-летняя жительница Ростовской области Виктория родила за один год две двойни. Первая пара двойняшек появилась на свет в конце августа 2022 года, спустя год после старших сестер родились двойняшки Мария и Сергей.

Медики отметили, что подобные случаи редкость, и рождение двух пар двойняшек подряд происходит всего в одном случае из тысячи беременностей двойнями.

В Ростове-на-Дону 26-летняя женщина с разницей в год родила две двойни
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Сейчас, по данным портала «КП — Ростов-на-Дону», родители двойняшек пытаются освоиться и подстроить свою жизнь под нужды новых членов семьи. В этом им помогают старшие сестры молодых родителей и знакомый педиатр.

По словам молодого отца Максима, в семье стало больше хлопот — необходимо распределять, в каком порядке кормить, купать и укачивать двойняшек, чтобы успеть уделить всем детям достаточно внимания. Однако супруги и их близкие совместно справляются с заботами о маленьких членах семьи.

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