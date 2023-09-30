В Ростовской области у супружеской пары за год родилось две двойни

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В начале недели стало известно, что 26-летняя жительница Ростовской области Виктория родила за один год две двойни. Первая пара двойняшек появилась на свет в конце августа 2022 года, спустя год после старших сестер родились двойняшки Мария и Сергей.
Медики отметили, что подобные случаи редкость, и рождение двух пар двойняшек подряд происходит всего в одном случае из тысячи беременностей двойнями.
Сейчас, по данным портала «КП — Ростов-на-Дону», родители двойняшек пытаются освоиться и подстроить свою жизнь под нужды новых членов семьи. В этом им помогают старшие сестры молодых родителей и знакомый педиатр.
По словам молодого отца Максима, в семье стало больше хлопот — необходимо распределять, в каком порядке кормить, купать и укачивать двойняшек, чтобы успеть уделить всем детям достаточно внимания. Однако супруги и их близкие совместно справляются с заботами о маленьких членах семьи.