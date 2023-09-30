rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Ростовской области за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 64%

В Ростовской области за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 64%

30 сентября 2023, 10:57
Фото: 1MI
В Ростовской области за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 64%
В Ростовской области наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом, данные появились на портале «СтопКоронавирус».

В Ростовской области с 18 по 24 сентября заболеваемость коронавирусом выросла на 64,6%. Согласно данным портала, с 28 августа в Ростовской области выявили 330 дончан, заболевших коронавирусом. При этом две недели, с 4 по 17 сентября включительно, количество заболевших составляло от 72 до 82 человек.

Власти оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Ростовской области
Узнать подробнее

Однако уже с 18 сентября количество дончан, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось на 64,6% — до 135 случаев за неделю. Данные за последнюю неделю пока недоступны, однако к настоящему моменту госпитализация потребовалась лишь 36 дончанам.

Напомним, ранее донские власти объявили, что среднесуточный показатель заболеваемости достиг отметки 0,2 случая на 100 тысяч жителей, а потому жителям Ростовской области рекомендовали обратиться к врачам при появлении признаков простуды.

Читайте также:
Власти оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Ростовской областиРостовский врач Воликов спрогнозировал новый всплеск смертей от коронавирусаЧисло заражений коронавирусом выросло вдвое в Ростовской области в сентябре
#Общество#Коронавирус#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Госпитализация#Данные#Происшествия
Подпишитесь
«Я ненавидела себя за голод»: ростовчанки рассказали о борьбе с анорексией и булимией
Вчера, 20:58
Жительница Гукова пожаловалась на странности при подтверждении инвалидности
Вчера, 15:09
О нападении пьяной толпы на жителя Ростова в полиции узнали из соцсетей
Вчера, 14:55
В аптеке рассказали, как Ростовская область справляется с перебоями лекарств
Вчера, 14:47
На Привокзальной в Ростове горожане нашли грязного, голого малыша двух лет
Вчера, 13:10
«Неометрия» лидирует по объемам строительства на черноморском побережье
Сегодня, 12:52