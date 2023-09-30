В Ростовской области за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 64%

В Ростовской области с 18 по 24 сентября заболеваемость коронавирусом выросла на 64,6%. Согласно данным портала, с 28 августа в Ростовской области выявили 330 дончан, заболевших коронавирусом. При этом две недели, с 4 по 17 сентября включительно, количество заболевших составляло от 72 до 82 человек.