В Ростовской области за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 64%

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Ростовской области с 18 по 24 сентября заболеваемость коронавирусом выросла на 64,6%. Согласно данным портала, с 28 августа в Ростовской области выявили 330 дончан, заболевших коронавирусом. При этом две недели, с 4 по 17 сентября включительно, количество заболевших составляло от 72 до 82 человек.
Однако уже с 18 сентября количество дончан, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось на 64,6% — до 135 случаев за неделю. Данные за последнюю неделю пока недоступны, однако к настоящему моменту госпитализация потребовалась лишь 36 дончанам.
Напомним, ранее донские власти объявили, что среднесуточный показатель заболеваемости достиг отметки 0,2 случая на 100 тысяч жителей, а потому жителям Ростовской области рекомендовали обратиться к врачам при появлении признаков простуды.