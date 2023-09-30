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В водоемы Ростовской области выпустили более пяти миллионов особей рыб

В водоемы Ростовской области выпустили более пяти миллионов особей рыб

30 сентября 2023, 10:04
Фото: 1MI
В водоемы Ростовской области выпустили более пяти миллионов особей рыб
В Ростовской области в водоемы выпустили более пяти миллионов молоди рыб, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В пятницу, 29 сентября, замгубернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский рассказал, что донские власти продолжают оказывать поддержку предприятиям рыбного хозяйства. Только за последние пять лет на поддержку и развитие отрасли в Ростовской области выделили 483 миллиона рублей.

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Кроме того, особое внимание на Дону уделяют искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Так, по словам Рачаловского, в донские водоемы с 2019 года выпустили более 71 миллиона особей молоди рыб, среди них — сазаны, рыбцы, толстолобики, белые амуры, стерлядь с осетром, севрюгой и белугой.

«В текущем году в рамках плана искусственного воспроизводства выпущено уже более пяти миллионов штук молоди рыб, в том числе более 4,6 миллиона штук осетровых видов», — сообщил замгубернатора, добавив, что работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов собираются возобновить в октябре.

Ранее рыбак из Ростова поймал гигантского сазана.

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