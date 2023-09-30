В водоемы Ростовской области выпустили более пяти миллионов особей рыб

Кроме того, особое внимание на Дону уделяют искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Так, по словам Рачаловского, в донские водоемы с 2019 года выпустили более 71 миллиона особей молоди рыб, среди них — сазаны, рыбцы, толстолобики, белые амуры, стерлядь с осетром, севрюгой и белугой.