Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о похолоданиях в начале октября

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
По прогнозу, на выходных температура воздуха составит 26 градусов. Дождей в эти дни не будет, а скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду.
Ночью может похолодать до 13 градусов, осадков ждать не стоит. В понедельник воздух прогреется до 25 градусов, сохранится облачная и ветреная погода.
Похолодания начнутся со вторника, 3 октября, когда средняя температура будет составлять 22 градуса. Уже не будет сильного ветра, а солнце скроется за облаками.
В ночное время температура начнет опускаться до 9 градусов.
Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц.