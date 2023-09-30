rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о похолоданиях в начале октября

Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о похолоданиях в начале октября

30 сентября 2023, 04:58
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в начале следующей недели может похолодать, сообщили синоптики.

По прогнозу, на выходных температура воздуха составит 26 градусов. Дождей в эти дни не будет, а скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду.

Ночью может похолодать до 13 градусов, осадков ждать не стоит. В понедельник воздух прогреется до 25 градусов, сохранится облачная и ветреная погода.

Похолодания начнутся со вторника, 3 октября, когда средняя температура будет составлять 22 градуса. Уже не будет сильного ветра, а солнце скроется за облаками.

В ночное время температура начнет опускаться до 9 градусов.

Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц.

Читайте также:
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогодыВласти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогодыМалиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Прогноз#Последние новости Ростова на сегодня#Осадки#Воздух#Температура#Дождь#Синоптики#Понедельник#Затопление#Вторник#Солнце#Ночь#Облачность#Облака
Подпишитесь
«Я ненавидела себя за голод»: ростовчанки рассказали о борьбе с анорексией и булимией
Вчера, 20:58
Жительница Гукова пожаловалась на странности при подтверждении инвалидности
Вчера, 15:09
О нападении пьяной толпы на жителя Ростова в полиции узнали из соцсетей
Вчера, 14:55
В аптеке рассказали, как Ростовская область справляется с перебоями лекарств
Вчера, 14:47
На Привокзальной в Ростове горожане нашли грязного, голого малыша двух лет
Вчера, 13:10
Общественники заявили, что здоровой ростовчанке насильно сделали укол в психбольнице
Вчера, 13:09